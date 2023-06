„Nem vagyok benne biztos, hogy Vlagyimir Putyin egy bizonyos ponton ne vetne be nukleáris fegyvereket. Ez persze nem egyenlő azzal, hogy biztosan atomfegyverekhez fog nyúlni, ugyanakkor ez egy olyan veszély, amit komolyan kell venni” – mondta a lapnak a szakértő. Max Abrahms aláhúzta, jelenleg sokkal nagyobb az esélye egy ilyen forgatókönyv megvalósulásának, mint a kubai rakétaválság óta bármikor.

Szerinte ennek az egyik legfőbb oka, hogy Vlagyimir Putyin a konfliktus Oroszországra nézve közvetlen egzisztenciális fenyegetésként írta le.

Egyre több és több az orosz területeket érő támadás, merényletek Oroszországon belül, amelyek igazolják és megerősítik Putyin azon állítását, miszerint Ukrajna a NATO-szövetségesek támogatásával legitim fenyegetést jelent Oroszországra nézve

– jelentette ki az interjúban Abrahms.

A szakember beszélt az esetleges béketárgyalásokról is. Mint mondta, elég pesszimista, látva az elmúlt időszak történéseit, hogy már rengeteg béketervet mutattak be, Brazíliától kezdve Kínáig. „Nem lennék meglepve, ha Magyarország is előállna egy békejavaslattal. Noha a többi tervezet süket fülekre talált, Magyarország egyedülálló helyzetben van: NATO-tagállam, ugyanakkor Oroszország szemében sokkal racionálisabb, mint a szövetség más tagjai” – szögezte le, majd hozzátette: a Biden-adminisztráció azonban reflexszerűen söpri le az asztalról az összes béketervet, emellett pedig nincs számottevő támogatottsága a békés rendezés gondolatának Amerikában.

Putyin: Kizárt, hogy az ukránok győznek

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén beszámolt az orosz gazdaság teljesítményéről. Az ukrán ellentámadásról kérdezték a beszéde végén, és leszögezte, hogy esélyük sincs legyőzni az orosz hadsereget.

Egyes ukrán egységek elérték az orosz frontvonalat, de visszaszorították őket. A veszteségeik nagyon magasak, Ukrajna 186 harckocsit és 417 fegyveres járművet veszített. Úgy vélem, hogy az ukrán hadseregnek nincs esélye a sikerre

– válaszolta Vlagyimir Putyin, idézte az Index a The Telegraph-ot.

Minden támadót megsemmisítenek

Az Ukrajnának ígért amerikai F-16-os harci repülőgépek ugyanúgy égni fognak, mint a német Leopard harckocsik – tette hozzá az orosz elnök.

De ha Ukrajnán kívüli légi bázisokon állomásoznak majd az F-16-osok, és felhasználják őket a harci cselekményekben, akkor kénytelenek leszünk megvizsgálni, hogyan és hol semmisítsük meg azokat az eszközöket, amelyeket ellenünk irányuló harci cselekményekben használnak

– mondta. Hozzátette, ez annak komoly veszélyét jelenti, hogy a NATO még jobban belesodródik ebbe a fegyveres konfliktusba