Több ezer embert telepítettek ki több toronyházból az észak-kínai Tiencsinben, miután a közeli utcákon hatalmas repedések jelentek meg – közölték a helyi hatóságok.

Földtani szakértők szerint föld alatti barlangok lehetnek jóval több mint egy kilométerrel a felszín alatt, és ez okozhatta a repedések megjelenését. A helyi kormányzat tudatta, hogy legkevesebb 3 toronyházból 3899 embert telepítettek ki. A hatóságok hirtelen földtani katasztrófának minősítették a történteket.

– mondta egy szakértő a tiencsini városházán. A helyi tanács azt sem zárja ki, hogy geotermikus kutak fúrása miatt csúszott meg a talaj.

More than a dozen buildings in a community in Tianjin collapsed or tilted, the ground cracked, and thousands of residents fled overnight becoming homeless on May 31.#China #Tianjin pic.twitter.com/GynTRSwEWX