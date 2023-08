Ha valami bosszantó, az az egész napra törölközővel lefoglalt napozóágy, amely állandó konfliktusforrás a legtöbb nyaralóhelyen. A turisták már kora reggel sorban állnak, hogy aztán versenyt futhassanak a legkiválóbb helyekért.

Aztán persze jön a vita és a tettlegességig fajuló agresszió.

A legutóbbi epizód a Kanári-szigeteki Fuerteventura egyik szállodájában történt, ahová egy spanyol család ment nyaralni két kislányával.

A kanári Diario de Avisos szerint az anya és a lányai ebéd után rögtön a medencéhez mentek, míg az apa a szobájába vonult vissza mit sem sejtve sziesztázni.

Amikor a nő leült egy szabad napozóágyra, két brit turista odalépett hozzá, és inzultálni kezdték.

Összekeverték a napágyakat, és azt hitték, hogy a szobájukkal szemben lévők az övék

– számolt be a nő.

Az egyik brit dühében felborított egy súlyos függőágyat, ami a nő lábára dőlt. A megrémült lányai WhatsAppon keresztül üzentek apjuknak:

Apu, gyere gyorsan, mert verik anyut

Amikor a férfi leért a medencéhez, a polgárőrség már a helyszínen volt.

A család szerint a szálloda egy szót sem szól és tétlenül szemlélte a külföldi turisták agresszív viselkedését. Az eset után a család kapcsolatba lépett az utazási irodával, és szállodát váltottak. Azt is bejelentették, hogy orvosi látleletet vetetnek az édesanyán, mivel azóta is fáj a lába és a gerince, továbbá feljelentést is tesznek a rendőrségen.

Sípszó, cetlis üzengetés, begyűjtés...

Persze számos hotel igyekszik lépéseket tenni az ilyen kínos helyzetek ellen. A brit Daily Mail szerint a Malaga melletti Costa del Solon található Estival szálloda már külön kéri a turistákat, hogy ne hagyjanak törölközőket és egyéb holmikat a szállodai napozóágyakon, ugyanis összeszedik azokat a nap folyamán.

A vezetőség az ilyen napozóágyakra cédulákat helyez, amelyeken figyelmeztetnek, hogy ha 45 perc múlva senki sem jelentkezik értük, a hátrahagyott tárgyakat begyűjtik.

A kínos nyugágy- és törölközőverseny felvételei sorjáznak a közösségi oldalakon. Az egyiken például az látható, amikor a turisták nyolc óra előtt már felsorakoznak a medence mellett, majd a törölközőikkel megrohamozzák a napágyakat.

Chaos erupts at Spanish resort as UK tourists caught in mad scramble for sunbeds. pic.twitter.com/YRjlDMGsHb — Liverpool Echo (@LivEchonews) August 8, 2023

Akadnak, akik tovább finomították a módszert és már nem fáradnak a rohangálással: konkrétan az erkélyről vagy a lépcső tetejéről dobálják le a törölközőket az ágyakra – aztán visszafekszenek aludni.

Ezen kívül mulatságos felvételek jelentek meg arról is, amikor a nyaralók sípszó után megkapják az engedélyt, lecsapnak az aznapi nyugágy-adagra.

A hazautazó brit turisták közül sokan rémálomként élték meg a nyugágyháborút – amit a britek szerint a németek, a németek szerint viszont a britek csinálnak.

A Bild című német lap arról cikkezett, hogy a brit turisták milyen kínosan viselkednek a területfoglalásnál. A Sun című brit lap azonban rögtön talált német turistákat, akik simán felveszik a versenyt velük.

In the year 2023, The Sun are still trying to make “Germans take sunbeds” a story worthy of 3 pages of its rag. pic.twitter.com/ko6Sp7bo3W — Rosie (@brumrosie) August 7, 2023

A legnagyobb elszenvedőként a spanyolok természetesen magukat állítják be.

Strandok éjszakája

Mivel épp a napozóágyak háborús szezonja uralja a kontinenst, a helyieknek saját kezükbe kellett venniük a dolgokat. Benidormban a helyiek már éjszaka felállítják a napernyőket a tengerparton, hogy lehessen hová feküdni másnap.

A görög tengerpartokon pedig már valódi keresztes háborút vívnak hirdettek meg a brit turisták gócpontjai ellen,

és vállalták, hogy felveszik a harcot a strandok „visszaélésszerű megszállása” ellen.

OK here's something that I think everyone can appreciate: the 'Towel Movement' is spreading across greece (including the island I'm on) with demonstrators removing illegal sun-beds from the bars which have taken over whole swathes of prime beachhttps://t.co/7dBWvPMXNz — Erica Scourti (@Erica_Scourti) August 4, 2023

A „törölközőmozgalom” Pároszból indult útjára ugyanis a helyiek ugyanis belefáradtak abba, hogy a turisták megkopasztására szakosodott agresszív napágyas vállalkozók miatt nem találnak már szabad helyet a strandokon.