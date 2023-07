Ünnepi hangulatban kezdte a hetet Spanyolországban a vasárnapi választásokon legtöbb voksot megszerző Néppárt (PP) és a vártnál jobb eredményt elérő Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) is. A hét elején megejtett számolgatásokból és koalíciós kombinálgatásból az körvonalazódott, hogy a parlamenti többséghez szükséges mandátumot semmilyen felállásban nem tudják produkálni a nagyágyúnak tekinthető, egymással szövetkezni hajlandó politikai erők.

Ez pedig – különösen a közvélemény-kutatások alapján vártak tükrében – inkább a jelenlegi miniszterelnök, Pedro Sánchez számára lehet jó hír. Ha 60 napon belül nem támogat a parlament egyetlen koalíciót sem, mindenképp ismét az urnákhoz rendelik a választópolgárokat.

Nigerben az elnöki gárdisták puccsot követtek el. Lezárták a határokat, kijárási tilalmat rendeltek el, az államfőt pedig, akit megfosztottak a hatalmától, fogva tartják az elnöki palotában. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter Mohamed Bazoum nigeri elnök azonnali szabadon engedését követelte.

Közben az Egyesült Államokban újabb elnöki ciklusról ábrándozó volt államfő, Donald Trump ellen szóló – amúgy is terjedelmes – titkosított dokumentumokkal kapcsolatos vádirat további pontokkal bővült. A politikus-üzletember állítólag utasítást adhatott alkalmazottainak olyan felvételek törlésére, amelyek az érintett iratok tárolására használt raktárhelyiséget mutatják.

Újított a Twitter

Új, a megszokott kék madár helyett fekete alapon megjelenő fehér X betűt ábrázoló Twitter-logót mutatott be hétfőn Elon Musk, a közösségi médiaplatform tulajdonosa és Linda Yaccarino, a cég vezérigazgatója. Az átalakítás célja, hogy a veszteségessé vált közösségi oldal újra nyereségessé váljon.

Az ,,X" mint név és logó ugyanakkor problémás lehet, mivel a Meta és a Microsoft is rendelkezik olyan jogvédett szellemi termékkel, melynek épp ugyanez a neve. Josh Gerben ügyvéd szerint borítékolható, hogy a Twittert perelni fogják emiatt.

Hőség, lángoló erdők

A román közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) keddre és szerdára kamionstopot rendelt el a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművekre a főutakon és az autópályákon a hőség miatt.

Máltán hétfőn 42,7 Celsius-fokot mutatott a hőmérő higanyszála. Az országos meteorológiai szolgálat szerint ezzel megdőlt az 1988-as júliusi hőmérsékletrekord.

Mindeközben Görögország és Tunézia folytatta a harcot a tűzzel. Az oltást az Európai Unió több tűzoltóval és tűzoltó repülőgéppel segítette. Az elkeseredett görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz csütörtökön kijelentette, Görögországnak több lépést kell tennie a klímaváltozás ellen.

Moszkva innen is, onnan is pofont gyűjtött be

Giorgia Meloni olasz kormányfő csütörtökön Washingtonba látogatott, ahol Joe Biden amerikai elnökkel találkozott. Ez pedig a végső gesztus, amellyel jelzi, elhatárolódik Vlagyimir Putyin orosz elnöktől. Ugyanakkor nem kizárólag Oroszország felé leadott jelzés ez Róma irányából, az amerikai egyeztetés az olasz-kínai együttműködés jövője szempontjából is meghatározó lehet.

Giorgia Meloni olasz kormányfő és Joe Biden amerikai elnök Washingtonban, július 27-én. Kép: Getty Images

„Olaszország a nyugati szövetség része, és ennek főszereplője akar lenni. Az Egyesült Államokkal kötött szövetség kiemelten fontos. Az ukrajnai válság óta többek között a biztonsági kérdésekben is szorosabbá vált a kapcsolatunk az amerikaiakkal” – idézi Antonio Tajani külügyminisztert a Politico.

A Kreml számára újabb pofon ráadásul, hogy a számos – a sorozás elől menekülő – jól képzett orosz állampolgár csodát tett némelyik környező ország gazdaságával, ahol végül menedékre talált.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden közzétett egy világgazdasági prognózist. A szervezet azzal számol, hogy ha lassan is, de fokozatosan javul továbbra is a globális pénzügyi helyzet. Visszahúzó tényező azonban a vártnál lassabb kínai fellendülés, ráadásul az ukrajnai háború és az extrém időjárás is közbeszólhat.