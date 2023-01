"Mindenki erről álmodik gyermekként. Nagyon szerencsés vagyok, hogy mindent elértem, ami eddig hiányzott, az is itt van velem! E nélkül nem akartam lezárni a karrieremet, most már nem is kívánhatnék többet" – idézi a vb-trófea elhódítása után nyilatkozó Lionel Messit a sportal.hu

Bár a kívánságlistáján aligha szerepel – írja a lap –Lionel Messi jó úton jár afelé, hogy az Instagram trónjáról is letaszítsa nagy riválisát, Cristiano Ronaldót. Eddig ugyanis a portugál sztár hirdetései érték a legtöbbet a közösségi oldalon, egy fizetett posztja 2 millió fontba (895 millió Ft) kerül, míg Messi a sportolók között a második helyen állt 1,5 millió fonttal (821 millió Ft).

A portugálokkal a vb-n idejekorán búcsúzó, majd a szaúdi al-Naszrhoz szerződő Cristiano Ronaldo a kiesés óta azonban egyetlen hirdetést sem osztott meg.

Lionel Messi azonban hat céget is reklámozott az elmúlt három hétben: a Budweiser sörmárkát, a Call of Duty és az eFootball videojátékokat, a Gatorade energiatalt, a Bitget kriptovaluta tőzsdealkalmazást és a mesterséges látóeszközöket gyártó Orcamot.

Lionel Messi amúgy egy elsőséget már elvett Cristiano Ronaldótól: a fotóját, amelyen a vb-trófeát emeli a magasba, több, mint 74 millióan lájkolták, amivel megdöntötte a portugál 42 milliós rekordját.

A sportal összesítése szerint az ő posztjaik érik a legtöbbet: