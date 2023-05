További fennakadásokat okoz a légi közlekedésben a hamut szóró Popocatépetl vulkán Mexikó központi részén – közölte hétfőn délután az ASA repülőtéri üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint egyelőre zárva tartják Puebla városának nemzetközi repülőterét, megpróbálják eltakarítani a le- és felszállópályákról a hamut, majd újraértékelik a helyzetet. Hétfőn Mexikóváros repülőterén is számos késés, illetve járatkiesés volt.

A mexikói fővárostól mintegy 85 kilométerre délkeletre található tűzhányó térségében több mint hétezer katonát vetettek be. Hétfőn a helyi hatóságok óvintézkedés során ellenőrizték a környező lakosság evakuálására szolgáló útvonalakat és szükségszállásokat. Puebla állam 40 városában és településén szüneteltetik a tantermi oktatást.

A vulkán már napok óta hamut szór gőz és gázok kíséretében. Szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy a vulkanikus tevékenység korlátozott mértékű marad – ismertette a katasztrófavédelmi hivatal.

A hatóságok fenntartják a legmagasabbnál eggyel alacsonyabb riasztási szintet.

Az 5450 méter magas Popocatépetl Mexikó egyik legaktívabb tűzhányója, 100 kilométeres térségében nagyjából 25 millióan élnek, és 1994 óta már többször kitört. A vulkán körül már több éve egy 12 kilométer sugarú körben zárt övezetet hoztak létre.

