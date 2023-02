Oroszország tagadta, hogy Maia Sandu elnök vádja igaz lenne. A moldovai kormányfő az orosz-ukrán háború kirobbanása óta többször is aggodalmát fejezte ki Oroszország szovjet köztársasággal kapcsolatos szándékai miatt.

A fővárosi nemzetközi repülőtér egyik forrása a Reutersnek elmondta, hogy a lezárás biztonsági okokra vezethető vissza. A járatokat törölték, miután egy ismeretlen eredetű drónt láttak repülni Moldova felett.

❗️ #Moldova closed its airspace. According to Moldovan media, an unknown drone has been spotted in the sky over the country. pic.twitter.com/UQ7b363op8