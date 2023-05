A hivatalos moszkvai közlemény szerint a két drónt az orosz légvédelem sikeresen megsemmisítette, az internetre felkerült felvételek alapján azonban az egyik eszköz az orosz elnök által használt épület felett robbant fel.

Volodimir Zelenszkij elnöki tanácsadója, Mihajlo Podoljak a Twitteren a támadással kapcsolatban azt írta, hogy Oroszország egy nagyszabású „terrortámadást” készít elő, amelyhez nyilvánvalóan a Kreml feletti drónokat akarja felhasználni ürügyként.

Podoljak leszögezte, hogy Ukrajna kizárólag védelmi háborút folytat, és nem támad célpontokat az Orosz Föderáció területén: „Miért is? Ez nem old meg semmilyen katonai kérdést. De alapot ad Moszkvának arra, hogy igazolja a civilek elleni támadásait. Másodszor, érdeklődéssel figyeljük a növekvő számú balesetet és incidenst, amelyek Oroszország különböző részein történnek.”

Az elnöki tanácsadó szerint az azonosítatlan pilóta nélküli légi járművek felbukkanása az energetikai létesítményeknél vagy a Kreml területén csak a helyi ellenálló erők gerilla tevékenységére utalhat.

A tanácsadó rámutat, hogy a drónokat bármelyik katonai boltban meg lehet vásárolni. „Az ország feletti hatalmi kontroll elvesztése Putyin klánja részéről nyilvánvaló. Másrészt viszont Oroszország többször is arról beszélt, hogy a teljes kontrollt gyakorol a levegő felett. Szóval valami történik a Kreml felett, de ukrán drónok nélkül” – zárta tweetjét Podoljak.

As for the drones over the Kremlin. It’s all predictable... Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That's why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates "drones over the Kremlin". First of all, Ukraine wages an…