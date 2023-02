Nem kívánja ismét meghosszabbítani szeptember 30-ig szóló mandátumát Jens Stoltenberg NATO-főtitkár – jelentette ki erről szóló lapértesülésekre reagálva Oana Lungescu, a főtitkár szóvivője.

Jens Stoltenberg a terveknek megfelelően még idén távozik posztjáról. A norvég politikus NATO-főtitkári mandátumát háromszor hosszabbították meg, és összesen csaknem kilenc évig szolgált a szervezet élén.

A NATO-tagországok vezetői 2022. március 24-én állapodtak meg abban, hogy további egy évvel, 2023. szeptember 30-ig meghosszabbítják Jens Stoltenberg főtitkár lejáró megbízatását.

A 63 éves Jens Stoltenberg korábban kétszer volt Norvégia miniszterelnöke, először 2000-2001-ben, majd 2005 és 2013 között; korábban pénzügyminiszterként, valamint ipari és energiaügyi miniszterként is dolgozott.

A leköszönő NATO-főtitkár 2021. december közepén megpályázta a norvég jegybankelnöki posztját, amelyet az oslói intézmény február eleji bejelentése szerint elnyert.

Jens Stoltenberg is reportedly still preparing to end his tenure as NATO Secretary General in September of this year in order to pursue a Job with The Norges Bank in Norway, even though an Extension till late 2024 has been offered to him. pic.twitter.com/4d3kTAjlza