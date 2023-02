Mintegy egy évvel azután, hogy Olaf Scholz bejelentette a Zeitwende nevet viselő korszakváltó programot a német kül- és biztonságpolitikában, kormánya úgy tervezte, hogy a müncheni biztonsági konferencián mutatja be az ambiciózus stratégiát. Ez a terv azonban elhalófélben van, mivel a kancellár Szociáldemokrata Pártjának (SPD), a Zöldeknek és a Szabad Demokrata Pártnak (FDP) a kormánykoalíciója nem tud megállapodni a dokumentum részleteiben – számolt be róla a Politico.

A vita középpontjában Scholz és a zöldpárti Annalena Baerbock külügyminiszter közötti heves viszály áll, amelynek tárgya, hogy ki szabja meg a német külpolitika irányvonalát. A két politikus az új német kormány első 13 hónapja alatt többször is nézeteltérésbe került olyan kérdésekben, mint az Ukrajnának szánt fegyverszállítások és a Kínához való hozzáállás.

Összetűzésük most kulcsfontosságú intézményi kérdések miatt is folyik: hol foglaljon helyet a biztonsági stratégia egyik kulcseleme, a különböző német minisztériumok kül- és biztonságpolitikai döntéseinek egyszerűsítésére létrehozott új bizottság, amelyet a Nemzeti Biztonsági Tanácsnak neveztek el. Scholz és az SPD számára a kérdés egyértelmű.

– közölte a szociáldemokrata Michael Roth, a Bundestag külügyi bizottságának elnöke.

Annalena Baerbock és zöld pártja azonban hevesen tiltakozik, hiszen ebben a kancellária hatalomátvételét látják, amely már Angela Merkel korábbi kancellár alatt is domináns döntési jogköröket vett át például az uniós politikákkal kapcsolatban.

Bár a vezető zöldek elismerik, hogy Scholz hivatalának fontos szerepet kell játszania a tervezett biztonsági tanácsban, el akarják kerülni az SPD azon tervét, hogy a tanácsot a kancellárián belül egy teljesen új részlegként hozzák létre, nagyobb létszámmal és a kancellár jobbkeze, Wolfgang Schmidt vezetésével.

– mondta Jürgen Trittin, a Zöldek külügyi szóvivője.

A Zöldek javaslata, hogy a biztonsági tanácsot karcsúbb formában építsék fel, mindössze egy kis titkársággal és egy váltakozó vezetési struktúrával, amely a kancellária és a kulcsfontosságú minisztériumok, például a külügy, a védelem vagy a belügy között váltakozna. Az elmúlt hetekben azonban több magas rangú tisztviselő – köztük Scholz és Baerbock – közötti tárgyalások sem hoztak megoldást.

