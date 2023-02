A német liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusa szerint a képzett külföldi munkavállalókat elriaszthatja a németországi munkavégzéstől a nehézkes német bürokrácia. Éppen ezért a német mellett az angolnak kellene a második hivatalos nyelvvé válnia a német hivatalokban.

A német kormány legkisebb koalíciós partnere már tavaly előállt a németországi zöld kártya egy általuk javasolt alternatív verziójával, amelyet a szakképzett munkaerő kritikus hiányának enyhítésére vezetnének be. A kártya lényege az lenne, hogy a Németországban munkába állók akkor is megfelelhessenek az országban a velük szemben támasztott követelményeknek, amennyiben egyelőre nem beszélnek folyékonyan németül – nyilatkozta Johannes Vogel, az FDP képviselője a The Guardiannek.

A liberális politikus a javaslat másik oldalát is ismertette, amely szerint a német hivataloknak, – amelyek a Németországba érkező új külföldi munkavállalók ügyeinek intézésével foglalkoznak –, angol nyelvű dokumentumokkal és angolul jól beszélő munkavállalókkal kellene rendelkezniük.

„Németországnak komolyabban részt kellene vennie a tehetségekért folytatott globális küzdelemben. Hiszen ettől függ gazdaságunk jövője. Mivel a német sajnos nem világnyelv, ezért versenyhátrányban vagyunk. Éppen ezért legalább ezt kellene valamilyen módon kompenzálnunk” – mondta el Johannes Vogel.

Évente 400 ezer külföldi munkavállalóra lenne szüksége Németországnak Miután a világjárvány lecsengésével újraindult a német gazdaság, 2022-ben rekord munkaerőhiányt, éves átlagban 844 ezer üres álláshelyet regisztráltak az országban. Ezen belül is elsősorban a gyógyszeriparban, a mérnöki szaktudást igénylő területeken, valamint az IT-szektorban. Idén januárban a német munkaügyi hivatal 764 326 üres állást regisztrált a német vállalatoknál.

Bürokratikus szörnytől tartanak a javaslat ellenzői

Az FDP javaslatát támogatja a német iparkamara is, amelynek elnöke, Peter Adrian nemrég a német sajtónak arról beszélt, hogy „az angol világnyelv, és az angoltudásnak bárki számára elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyen véghez a német vállalatokban.” Ehhez pedig jelentős segítséget nyújtana, ha az ország határain túlról érkező munkavállalók első találkozása a német bürokráciával nem német nyelven történne – tette hozzá Peter Adrian.

Ugyanakkor a német köztisztviselőket tömörítő szakmai szervezet határozottan elutasítja az FDP-féle angol ügyintézésről szóló felvetést. Szerintük ugyanis a hivatalos nyelvtől, azaz a némettől való eltérés az ügymenetben veszélybe sodorná Németország jogbiztonságát.

Ulrich Stock, a szervezet egyik tisztviselője arra figyelmeztetett, hogy egy második hivatalos nyelv hozzáadása "bürokratikus szörnyeteget" hozna létre, illetve komoly jogi kockázatokkal járna.

(Szarvas Anikó)