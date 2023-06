Mintegy 75 millió ember szenved az Egyesült Államokban a kanadai erdőtüzek okozta borzasztó légszennyezettségtől. Az amerikai hatóságok arra biztatják a lakosságot, hogy aki teheti maradjon otthon, akinek pedig muszáj útra kelnie, használjon maszkot – írja a CNN.

A kanadai hatóságok szerint az ország területén több mint 400 helyen ég az erdő párhuzamosan. Az extrém súlyosságú helyzet a hosszú ideje tartó szárazság és forróság miatt alakulhatott ki.

Az aktuális katasztrófa Joe Biden amerikai elnök szerint egy újabb

Az államfő elmondta, a kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val folytatott megbeszélése után arra utasította a Nemzeti Tűzvédelmi Központot, hogy támogassák a szomszédos országot a igényeiknek megfelelő számú emberrel és felszerelésekkel.

A New York-i iskolások csütörtökön szabadnapot kaptak, pénteken pedig többségük a pandémia alatt már megszokott módon, online jelentkezik be otthonról a tanóráira.

A Google pedig – sok más cég mellett – szerdán azt kérte a New York-i irodájában dolgozóktól, hogy aznap maradjanak inkább home office-ban.

A szakértők szerint még napokig füstben fuldokolhat az Egyesült Államok, bár a hétvégén a szmog elkezdhet kelet felé vándorolni az ország nyugati része felől. A légszennyezettség New Yorkban és Philadelphiában szerdán volt a legrosszabb, a levegő minősége azóta – ha rettentő lassan is, de – fokozatosan javul.

New York polgármestere, Eric Adams az amerikai elnökhöz hasonlóan a klímavédelem fontosságára hívta fel az amerikaiak figyelmét a kialakult helyzet kapcsán. „Ezek a veszélyes levegőminőség emlékeztetőül szolgál azzal kapcsolatban, hogy most kell cselekednünk városunk, környezetünk és jövőnk védelme érdekében” – írta közösségi oldalán.

The Air Quality Health Advisory has now been extended until 11:59 pm Friday, June 9.



Please continue to limit your outdoor activities and mask up.



More updates: https://t.co/81xFOADPrp pic.twitter.com/j0JIbeteUn