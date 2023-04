Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese, volt orosz elnök és miniszterelnök eddig sem finomkodott, amikor háborús, és Ukrajna ellenes szólamokat ütött meg, ám a hétvégén mintha még önmagához képest is jobban elragadta volna a hév. Ugyanis azt találta mondani saját hivatalos Vkontakte közösségi oldalán , hogy Ukrajna hamarosan eltűnik a föld színéről, mert ezen a bolygón egész egyszerűen nincs szükség az Oroszország által tavaly februárban megtámadott államra. Dmitrij Medvegyev azt is kifejtette, hogy több millióan váltak menekültté, akik elhagyták Ukrajnát amióta Oroszország a szomszédos országban megkezdte különleges katonai hadműveletét. Az egykori orosz elnök szerint ez annak a jele, hogy Ukrajna „felesleges” már a saját polgárai számára is.