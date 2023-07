A 46 éves amerikai vállalkozó, Bryan Johnson a kaliforniai székhelyű Kernel vállalat alapítója és vezérigazgatója. Az általa vezetett kutatóintézet az emberi agy aktivitását vizsgálja, illetve az üzletember nevéhez fűződik a Blueprint projekt, amelynek keretében Bryan Johnson évi 2 millió dollárt (mintegy 700 millió forintot) költ arra, hogy visszafordítsa öregedését, és kérkedjen a 28 éveseket megszégyenítő bőrével, illetve egy 18 éveséhez hasonlítható vitálkapacitásával. Ezek alapján úgy tűnik, fittyet hány a természet törvényeire, és küldetése arról szól, hogy felfedezze az örök fiatalság titkát.

Elmondása szerint saját öregedésgátló protokollja világrekordot döntött:

A Project Blueprint keretében Bryan Johnson az elmúlt két évben sikert ért el, hiszen bő öt évvel visszafordította epigenetikai korát.

Az epigenetika Az epigenetika az a tudományág, ami azzal foglalkozik, hogy miként befolyásolják a környezeti hatások az örökölt tulajdonságokat. Ilyen környezeti hatás például a táplálkozás, a mozgás, a higiénia, az alvás, az élet folyamán elkapott fertőzések, a pszichológiai hatások, továbbá számos egyéb környezeti és viselkedéses tényező.

A megszállott üzletembert küldetésében nem mellesleg egy 30 orvosból álló csapat támogatja: a tudós team figyelemmel kíséri önkéntes kísérleti alanya minden testi tevékenységét, hogy megoldást keressen az összes szerve öregedésének visszafordítására.

És vannak is már eredményeik, hiszen néhány év elteltével Bryan Johnson szíve egy 37 éves emberéével egyenértékű, bőre 28 évesnek tűnik, tüdőkapacitása pedig egy 18 évesét megszégyeníti.

2 yrs of Blueprint:

.5.1 yrs epigenetic age reversal (world record)

.slowed my pace of aging by 24%

.perfect muscle & fat (MRI)

.50+ perfect biomarkers

.100+ markers < chronological age

.fitness tests = 18yr old

.Body runs 3F° cooler



