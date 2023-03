Lengyelország kiberbiztonságért felelős vezető tisztviselője Oroszországot tette felelőssé azért a támadásért, amely megzavarta a kormányzati adóhivatal weboldalánk működését – számolt be róla a Bloomberg.

A szolgáltatás leállását túlterheléses támadás okozta – emelte ki Janusz Cieszynski, a lengyel kiberbiztonságért felelős kormánytisztviselő.

– mondta Cieszynski egy ma reggeli interjúban, hozzátéve, hogy vannak információk arról, hogy Oroszország felelős a kibertámadásért.

A lengyel kormány tájékoztatása szerinte semmilyen adat nem szivárgott ki. A portál működése pedig közben helyreállt. A támadás egyébként Joe Biden amerikai elnök múlt heti varsói és kijevi látogatását követően történt.

Orosz hackerek még tavaly augusztusban kibertámadást indítottak Észtország ellen, miután az ország úgy döntött, beszünteti az oroszok számára kiadható turistavízumokat, valamint eltávolít egy szovjet harckocsi emlékművet is egy többségében oroszok lakta településen.

Szintén Oroszországból induló kibertámadásokra hívta fel a figyelmet a Microsoft is decemberben. A világ legnagyobb szoftvervállalata arra figyelmeztetett, hogy az oroszok által támogatott támadások továbbra is az ukrán infrastruktúrát és az európai NATO-szövetségeseket veszik célba.

#UkraineRussiaWar #cyberattack #hacker #russiaisaterroriststate russia carrying out more than 10 cyberattacks on Ukraine daily - SBU https://t.co/MstRQiHw7d