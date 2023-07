Elbocsátották parancsnoki tisztségéből, miután nem a katonai vezetőség szája íze szerint számolt be feletteseinek az ukrajnai fronton kialakult szörnyű helyzetről – állítja Ivan Popov a Reuters szerint.

„Az ukrán hadsereg nem tudott áttörni a sorainkon, de ezt megtette a felsőbb katonai vezetőnk, aki hátulról csapott le ránk, lefejezve a hadsereget” – mondta az egykori parancsnok.

Popov, aki Dél-Ukrajnában irányított egy orosz egységeket, a vezetőség szemére vetette, hogy számos orosz katona halálát okozta a megfelelő eszközök hiánya. Hangsúlyozta, alkalmas tüzérségi elhárító rendszerekre lett volna szükségük és az ellenséges tüzérség felderítésére szolgáló szerkezetekre.

– hallható a Reuters szerint egy hangfelvételen Popov nyilatkozata.

Ivan Popov, commander of the 58th Army of the Russian armed formations, currently in Zaporizhzhia, who was removed from his position earlier today says that Ukrainian artillery and missile strikes are causing significant casualties to the occupiers holding defence.



