Ezáltal Ukrajna növelni fogja az otthonok, a kórházak, az iskolák, a kritikus infrastruktúrát nyújtó szolgáltatók és más intézmények áramellátását. A mobil erőmű igény szerint különböző városokban vagy régiókban üzemeltethető, erősítve ezzel Ukrajna energiabiztonságát az Orosz Föderáció kritikus infrastruktúrát érintő folyamatos támadásai közepette – olvasható az USAID honlapján.

2022 októbere óta Oroszország szándékosan célba vette a kritikus polgári fűtési, áram- és gázinfrastruktúrát, hogy fegyverként használja a telet. Ukrajna hatalmas ellenállóképességről tett tanúbizonyságot a támadások alatt, a közművek dolgozói rendszeresen az életüket kockáztatják, hogy helyreállítsák a károkat.

Az USAID és a GE közötti együttműködés azt tükrözi, hogy az amerikai kormány hangsúlyt fektet az amerikai magánszektor szakértelmének bevonására, valamint az ukrán igények kielégítésére szolgáló, bevált és megbízható berendezések beszerzésére.

A Vlagyimir Putyin által Ukrajna ellen indított teljes körű háború kezdete óta az USAID közvetlenül amerikai vállalatoktól szerzett be felszereléseket Ukrajna számára, és a magánszektort is bevonta Ukrajna sürgős háborús szükségleteinek kielégítésére.

Az USAID korábban már több mint 1700 áramfejlesztőt szállított Ukrajna 22 területére, és továbbiak is folyamatban vannak. Ezek a generátorok biztosítják az iskolák, a kórházak, az az országon belül kitelepítettek szállásközpontjai, a távfűtő társaságok és a vízrendszerek áramellátását és fűtését, ha az oroszok szisztematikus és kegyetlen támadásai miatt a kritikus polgári infrastruktúrában megszűnik az áramszolgáltatás.

Az USAID 55 millió dollárt fektetett be Ukrajna fűtési infrastruktúrájába, hogy segítsen az ukrán népnek átvészelni a telet. Ez a támogatás akár hétmillió ukrán állampolgárnak is javára válik a csövek és egyéb berendezések javításának és karbantartásának támogatásával, amelyek az otthonok, kórházak, iskolák és vállalkozások fűtéséhez szükségesek Ukrajna-szerte. Az USAID által nyújtott támogatás az Ukrajnának nyújtott több mint két évtizedes támogatásra épül, amely az ország energiabiztonságának megerősítésére irányul.

