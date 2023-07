Az orosz törvényhozás új javaslatot terjesztett elő, amelyben szigorítják és pontosítják a korrupció és a kenőpénzek elfogadásának büntetését – írja a Lenta.ru.

Az Állami Duma törvénytervezete azt mondaná ki, hogy 10 ezer rubel elfogadása felett milyen büntető tételeket kellene kiszabni.

Vaszilij Piszkarev orosz képviselő Telegram-csatornáján arról írt, hogy a csúszópénzek átadását és elfogadását a tervek szerint 10 ezer rubel felett kezdik szankcionálni. (Ez felfele kerekítve körülbelül 40 ezer forintnak felel meg.)

Az indoklásban szerepel, hogy azért ilyen látszólag kicsi összegnél húzzák meg a határt, amely már nem legális, mert a képviselő szerint a korrupció alulról építkezik Oroszországban. Ez a jelenség pedig nem kevésbé veszélyes, mint a visszaélés a 10 ezer rubelnél jóval magasabb összegekkel.

A törvényjavaslat ezen túl javasolja a megvesztegetés büntetőjogi felelősségének szigorítását, és azt, hogy az ilyen bűncselekményekért hosszabb börtönbüntetést szabjanak ki. Ezen túl a kis összegű korrupcióért már a vagyontárgyakat is el fogják kobozni, hogy ennyivel is segítsék az áldozatok kártalanítását. Ugyanis a jelenlegi orosz jogszabályok nem rendelkeznek ilyen intézkedésről.

Vaszilij Piszkarev bejegyzésében arra is rámutatott, hogy már a kisebb kenőpénzek is veszélyt jelentenek a társadalomra, mert az elfogadhatóság látszatát keltik a hivatalnokok számára, illetve ezek utat nyitnak a több milliárd dolláros kenőpénzek előtt. Arról nem is beszélve – tette hozzá a képviselő –, a rendszeresen elfogadott kis összegű csúszópénzek előbb-utóbb nagyobb összeggé válhatnak.