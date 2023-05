A regionális hatóságok szerint május 8-án reggelre a szverdlovszki régióban 54 ezer hektárnyi erdő égett. A tüzek területe az éjszaka folyamán 21 ezer hektárral nőtt. A legnagyobb kiterjedésű lokális tűz Gornuralszk városi körzetben van, területe 700 hektár. Az elmúlt két napban 1241 embert evakuáltak a katasztrófaövezetből. Május 7-én este a közlekedési rendőrség közölte, hogy a tüzek miatt lezárták a Jekatyerinburg-Kurgan autópályát.

Május 7-én este az orosz katasztrófavédelem sajtóközleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a közép-uráli tűzoltók összehangolt és kemény munkájának köszönhetően a tűz lakott területekre való átterjedésének veszélye megszűnt.

A hatóságok szerint a tüzeket a gondatlan tűzkezelés okozhatta, a meleg időjárás és az erős szél pedig hozzájárul a gyors terjedéshez. Május 7-én a környezetvédelmi minisztérium az Jegorisinszkij, Berezovszkij és Tuguljovszkij erdővidéki körzetek területén történt esetleges gyújtogatásról adott hírt.

Kurgan régió

Május 7-én Kurgan régió kormányzója, Vagyim Sumkov az egész régióra rendkívüli állapotot hirdetett. A TASZSZ a katasztrófavédelmi szolgálatokra hivatkozva azt írta, hogy az elmúlt napokban 60 természeti tüzet, köztük 13 nagy tüzet észleltek a régióban. Ezek összterülete 11 ezer hektár. Több mint 300 lakóház és 3900 egyéb épület semmisült meg.

A tűzesetekben hatan meghaltak és 14-en megsérültek. Többségüknél égési sérüléseket diagnosztizáltak. Gondatlanság miatt büntetőeljárást indított a hatóság. Alekszandr Kurenkov, a katasztrófavédelmi minisztérium vezetője május 8-án reggel azt mondta, hogy a régióban a tüzek nagy részét sikerült megfékezni.

A régió vezetője, Vadim Shumkov nagyon nehéznek nevezte a tüzekkel kapcsolatos helyzetet:

a legnehezebb szituáció a Tyunin autópálya mentén volt. Az autópálya mindkét oldalán, ahol több tucat kert és dácsatelep vtalálható lakóházakkal, valamint a Szmolino városrészben, több órán át több helyen 10 méter magasan kanyargott egy tűz-tornádó.

Sumkov ígéretet tett arra, hogy fejenként 10 ezer rubelt fizet azoknak, akik a tűzben elvesztették vagyonukat, és 50 ezer rubelt adnak a teljes vagyonvesztésért.

Tyumeni régió

Május 4. óta égnek a tüzek a tyumeni régióban. A legkritikusabb a helyzet a tyumeni körzetben, ahol több mint négy tucat ház semmisült meg Uszpenszkben, Szalajrka, Bogandinka és más településeken. Az orosz katasztrófavédelem regionális irodája arról számolt be, hogy május 8-án még mindig 12 erdőtűz ég a régióban, amelyek közül nyolc az előző nap kezdődött.

A tüzek összterülete 1170 hektár. A helyzetet rontja a viharos szél, valamint a meleg időjárás. A tyumeni lakosok égésszagról és füstről számoltak be a városban. Egy 49 éves helyi lakos Krasny Jar falu közelében tűzoltás közben életét vesztette. Két másik ember megsérült.

Alekszandr Moor, Tyumen kormányzója május 7-én a régió egészére rendkívüli állapotot vezetett be. „Sajnos a tűz lakóépületekre, településeinkre is átterjed. Úgy látjuk, hogy a tüzek többségét továbbra is a gyújtogatás, az emberi mulasztás, a tűzzel való gondatlan bánásmód és a máglyagyújtogatás okozza” – mondta a kormányzó.

Omszki régió

Május 8-án Vitalij Hocenko, az Omszki terület kormányzója az erdőtüzek miatt rendkívüli helyzetet hirdetett a régióban. Omszkot szmog borítja, és a lakosok égésszagra panaszkodnak. Előző nap a tyumeni régió közlekedésbiztonsági felügyelősége jelentette, hogy a Tyumen és Omszk közötti autópályán korlátozták a forgalmat Bogadinszkij falu közelében, ahol már akkor is rendkívüli helyzet volt érvényben.