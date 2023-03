Oroszország továbbra is rendkívül súlyos veszteségeket szenved el az ukrajnai háborúban, ám drámai különbségek vannak az egyes országrészek között a lakosság arányában mérve – szerepel a brit katonai hírszerzés közelmúltban ismertetett helyzetértékelésében. A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési összefoglaló szerint a lakosságszámhoz viszonyítva a két leggazdagabb város, Moszkva és Szentpétervár viszonylag kevéssé érzi meg a harctéri veszteségeket. Különösen igaz ez az orosz elithez tartozó családok esetében. A brit hírszerzési jelentés kiemeli: amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök február 21-én beszédet tartott az ország helyzetéről, a hallgatóság első két sorában magas beosztású orosz tisztviselők ültek, és nincs olyan értesülés, hogy bármelyikük gyerekei is a fegyveres erőknél szolgálnának. A keleti régiókban ugyanakkor a helyi lakosságszámhoz képest valószínűleg 30-40-szer magasabb a halálozási ráta, mint Moszkvában. Sok helyen a nemzeti kisebbségek szenvedik el a legnagyobb veszteségeket: Asztrahányban például a veszteségek 75 százaléka a kisebbségi kazah és tatár közösségeket érintik. Vagyis nagy valószínűséggel továbbra is komoly súllyal esik latba a megfontolás, hogy az orosz társadalom tehetősebb és befolyásosabb tagjait elszigeteljék a háborútól, miközben az orosz védelmi minisztérium igyekszik megoldást találni a harcoló alakulatok folyamatos létszámhiányára.