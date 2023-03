Újabb orosz légicsapások érték Ukrajnát csütörtökre virradóra, robbanásokról számoltak be Kijevből, Odesszából és Harkivból, több terület áram nélkül maradt – közölték az ukrán hatóságok csütörtökön. A széleskörű orosz támadásban többen is megsérültek, számos régióban rendkívüli áramszüneteket vezettek be.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a főváros délnyugati részét érték a robbanások, és a mentőszolgálatok már a helyszínre tartanak. A hatóságok kikapcsolták az áramszolgáltatás nagy részét, hogy minimálisra csökkentsék a kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményekben keletkező károkat, ha találat éri őket.

Bahmut melletti település bevételét jelentette be a Wagner csoport vezetője

Az orosz erők ellenőrzése alá került a Bahmuttól (Artemivszktől) északnyugatra fekvő Dubovo-Vaszilivka község – közölte Jevgenyij Prigozsin, a Wagner katonai magánvállalat alapítója.

Az ostromlott Bahmut közlekedési csomópont, amelynek fontos szerepe van a Donyec-medencében harcoló ukrán csapatok ellátásában.

Ez nem fegyverszünet, csak nincs elég lőszer Ukrajnában



A RIA Novosztyi hírügynökség orosz katonai forrásra hivatkozva az írta csütörtökön, hogy az orosz fegyveres erők megvetették a lábukat Krasznohorivka település külterületén, ahonnan az ukrán tüzérség rendszeresen lövi Donyecket.

Az Ukrajnától elcsatolt donyecki régió hatóságai közölték, hogy az ukrán tüzérség az elmúlt nap folyamán 17 alkalommal nyitott tüzet a területre, 93 lövedéket lőttek ki három településre. Donyeckben hét civil, köztük két gyermek megsebesült. Volnovahára csütörtökre virradóra hat HIMARS-rakétát lőttek ki. Egyebek között találat ért egy autóbuszdepót, ahol egy járművezető életét vesztette, egy másik megsebesült.