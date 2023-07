A brit védelmi minisztérium szerdai jelentése szerint a Szergej Kotov orosz hajó már a Boszporusz és az odesszai kikötő között járőrözik.

A hírszerzési jelentés azt állítja, hogy orosz hajók egy csoportja Ukrajnába tartó kereskedelmi hajókat foghat majd el.

James Cleverly brit külügyminiszter arra figyelmeztetett hogy „Nagy-Britannia szerint Oroszország az ukrán élelmiszer-export ellehetetlenítése érdekében civil hajókat is megtámadhat a fekete-tengeri térségben”.

The UK believes that Russia may escalate its campaign to destroy Ukraine’s food exports by targeting civilian ships in the Black Sea.



We will highlight this unconscionable behaviour at the UNSC. Russia should stop holding global food supplies hostage and return to the deal.