Winchester város önkormányzata 710 százalékkal megemelte a vasárnapi parkolási díjakat, hogy ezzel fedezze a szén-dioxid-semlegességre irányuló erőfeszítéseinek költségeit.

A lépés feldühítette a templomba járókat, akik vasárnaponként a híres winchesteri katedrálisba járnak istentiszteletre.

Egyikük szerint az emelés olyan meredek volt, hogy „egyetlen reményük Isten”, hogy megoldja a problémát, míg egy másik gyülekezet nyilvánosan kifejezte csalódottságát a helyi vezetéssel szemben – számolt be a Daily Mail.

Hiába a tiltakozás, a légszennyezést nem érdekli, ha vasárnap van

Az üzlettulajdonosok felháborodtak a parkolódíjak miatt, mivel attól tartanak, hogy azok rontják majd az üzletet, míg a helyi lakosok online petíciót indítottak, amelyben követelik a döntés visszavonását.

A tanács döntéshozói azonban elutasították a díjemelés visszavonására irányuló felszólításokat, mondván, hogy „a levegőminőséget nem érdekli, hogy a hét melyik napja van”.

A városközpontban júliusban vezették be az új díjszabást, amely szerint az autósok vasárnap is ugyanannyit fizetnek, mint a hét többi napján, és első alkalommal az éjszakai parkolásért is fizetniük kell.

A négy óránál hosszabb vasárnapi parkolás díja egyes parkolókban 2,1 fontról (950 forint) 17 fontra (7670 forint) emelkedett – ez 710 százalékos áremelkedést jelent.

A lépést a tanács a környezetszennyezés csökkentése érdekében vezette be, a szén-dioxid-semlegességi terv megvalósításához való hozzájárulásként, amely arra kötelezi a helyi hatóságokat, hogy 2024-ig környezetbarát módon nyújtsa szolgáltatásait.