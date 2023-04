Arról, hogy az ukrajnai fegyverszállításokhoz a magyar légteret is használják tavaly az Átlátszó is írt A magyar kormány váltig állította, hogy sem földi, sem légi úton nem engedélyezi az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok áthaladását Magyarország területén. A háború kitörése óta viszont számos alkalommal léptek be a magyar légtérbe katonai repülőgépek, hogy elérjék azt a lengyel repülőteret, amely az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok fő elosztópontja. Egy amerikai gép közvetlenül Budapestről ment a lengyel bázisra, és fotók igazolják, hogy egy civil regisztrációjú ukrán repülő a magyar légtéren át szállított katonai eszközt. A magyar légtéren át szállíthattak az ukrán hadsereg számára kulcsfontosságú török Bayraktar drónokat és nem NATO-kompatibilis lőszereket is.A lap akkor nem zárta ki, hogy például Horvátországból Magyarországon át Szlovákiába, onnan Lengyelországba szállítanak haditechnikai eszközöket, és onnan juttatják el azokat Ukrajnába.”