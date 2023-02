Tényfeltáró újságírók olyan céget lepleztek le, amely mesterséges intelligencia segítségével képes volt manipulálni a globális társas média algoritmusait, és ezzel valódi vagy akár álhíreket trending státuszba emelni. Ezzel a témával foglalkozik a Pogi Podcast legújabb adásában Pogátsa Zoltán közgazdász. (Az előző podcastrészről pedig – amely a mesterséges intelligencia térnyeréséről szólt – itt írtunk.)

A Team Jorge állítólag 33 elnöki kampányban folytatott deznformációs tevékenységet, és ezekből 27 választás az általuk kedvezőnek ítélt végeredménnyel zárult. A hackercsapat a kenyai, a nigériai voksolások befolyásolásával büszkélkedett, de – állításuk szerint – a katalóniai függetlenségi népszavazás esetében is aktívak voltak, valamint az Oroszország elleni szankciók munkanélküliségre gyakorolt negatív hatásáról is elültettek hamis híreket a francia médiában.

Az izraeli vizsgálat szerint az AIMS (Advanced Impact Media Solutions) szoftvercsomag hamis identitásokat, azaz avatarokat hozott létre internetszerte: a Twitteren, a Facebookon, a Youtube-on, saját telefonszámmal, hitelkártyával. Ezáltal a big tech cégek csak nagyon kevés eséllyel tudják ezeket kiszűrni.

Több mint 39 ezer különböző avatart működtettek, rajtuk keresztül létrehozva trendelő álhíreket. A sok avatar aztán megosztja, tweeteli ezeket a híreket egészen addig, amíg vezető trendekké nem válnak.

A Team Jorge szolgáltatásait megrendelhették politikusok, egymás hírnevét letörni vágyó oligarchák vagy akár a kriptoeszközök árfolyamát befolyásolni kívánó spekulánsok is

- mondta Pogátsa Zoltán.

Később aztán arra is fény derült, hogy a Team Jorge több országban is együttműködött a hírhedt Cambridge Analytica politikai elemző- és tanácsadó céggel, amely 87 millió Facebook-felhasználó bizalmas adataihoz fért hozzá, és ezekre támaszkodva segítették Donald Trump 2016-os kampányát, valamint a Brexit-kampányba is beleszóltak.

A minőségnél és az árnál is nagyobb szerepet játszik egy áru eladási sikerében az, hogy mennyire van szem előtt. A forgalmas vasúti csomóponton árult rosszabb minőségű kávé is kelendőbb lesz, mint a pár utcával arrébb árult jó minőségű. Ugyanez elmondható a mesterséges intelligencia segítségével trendingelő álhírekről is – összegezte Pogátsa Zoltán.