A 40 másodperces klipben az orosz zsoldosfőnök, Jevgenyij Prigozsin Oroszország háborús pályáját hasonlította össze egy repülőgéppel, amely „szét fog esni a levegőben”. Az ominózus párhuzam most olajat öntött arra az elméletre, hogy a Wagner-vezért Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára tették el láb alól.

Az eredetileg április 29-én Szemjon Pegov orosz katonai bloggerrel készült interjúból készült klipben Prigozsin azt mondta, hogy Oroszország a katasztrófa szélén áll, mert fokozatosan kiszorítják az igazmondókat.

A Wagner-csoport Telegram csatornáján megjelent bejátszásban, amit egyébként a The Independent oldalán is meg lehet nézni, azt mondta, azért beszél ilyen őszintén, mert joga van tudniuk az embereknek, akik ebben az országban fognak élni, hogy most hazudnak nekik. Hozzátette:

jobb, ha megölnek.

Néhány órán belül vélemények százai kerültek fel a Szürke Zónára, a Wagner Telegram-cstornájára.

Volt, aki azt írta Prigozsin tudta, hogy megölik, de egyes bejegyzések azt feltételezik, hogy életben van, sőt volt, aki szerint Szergej Szurovikinnel már rég Jamaicán ülnek, pina coladát szürcsölgetnek, egyes bejegyzések a Kremlre mutogatnak, mások Franciaországot agy éppen Ukrajnát hibáztatják.

A genetikai vizsgálat vasárnap megerősítette, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner félkatonai szervezet vezetője életét vesztette a légiszerencsétlenségben – jelentette be az orosz Nyomozó Bizottság (SZK). A gépen tíz ember, köztük a Wagner másik alapítója tartózkodott, mindannyian meghaltak.

Azóta egyébként kihallgatták az orosz hatóságok azt a mérnököt, aki az utolsó pillanatban javította Prigozsin gépét – legalábbis erről ír egy jól értesült Telegram csatornára hivatkozva a Daily Star.

A 41 éves Szergej Kitris mérnököt a baleset óta eltelt napokban kihallgatták. A mérnök állítólag folyamatosan Prigozsin gépeivel dolgozott, ő végezte az utolsó javításokat, értve ezalatt a futómű, a fék és a turbóhűtő cseréjét, épp a végezetes felszállás előtt. Az egyik verzió szerint ha volt bomba, akkor épp ezeken a helyeken lehetett. Az is kiderült, hogy a gépet óriási felhőszakadás alatt „készítették fel” az útra.

Kitrist nem sokkal a robbanás után a speciális szolgálatok felügyelete alá helyezték, a lezuhanás helyszínén is kihallgatták, ahol állítólag mindent elmagyarázott a gépről a nyomozóknak. Annyi bizonyos, hogy még nem térhetett haza.

Pénteken „abszolút hazugságnak” nevezte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azokat az állításokat, amelyek szerint a közük lenne a magánrepülőgép rejtélyes szerencsétlenségéhez. Peszkov arra szólította fel az újságírókat, hogy a tényekre alapozzanak, amelyeket a nyomozás fog tisztázni, és hogy várják meg, amíg genetikai vizsgálat erősíti vagy cáfolja meg Prigozsin halálát.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert a Kormányinfó egy pontján a Blikk újságírója arról kérdezte, mit gondol arról, hogy a Wagner-csoport vezetője a hírek szerint repülőbaleset áldozata lett.

Gulyás azt válaszolta: „olyan nagyon nem lepődtem meg a hír hallatán.″