A háború kezdetétől az oroszok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a hír- és politikai műsorok iránt. A hadakozás azonban már több mint egy éve tart, ezzel együtt a nézettség is visszatért a korábbi szintre. Az orosz nézőket természetfeletti témákkal foglalkozó műsorokkal próbálják visszahozni, bennük hazafias látnokkal – számolt be a The Insider.

A politika fárasztó

A politikai és hírműsorok nézettsége az orosz invázió kezdetekor megugrott és sokáig magas is tudott maradni, de jelenleg már lecsökkent azok nézettsége Oroszországban, helyette a sorozatok és a szórakoztató műsorok kerültek előtérbe. Utóbbi kategóriának a nézettsége 22 százalékkal nőtt januárban az egy évvel ezelőttihez képest.

A politikai beszélgetős műsorok sokkal agresszívebb hangnemre váltottak, ráadásul a politikusok és politológusok helyett jövendőmondók, számmisztikusok, médiumok és asztrológusok a vendégek az utóbbi időben.

A műsorok vendégei az orosz-ukrán háború kimenetelére, Oroszország jövőjére és Vlagyimir Putyin vezetésére vonatkozó jóslatokat tesznek.

Az egyik ilyen műsor címe Új orosz szenzációk lett, amely 16 epizódjával is a legnézettebb műsorok között szerepelt, közülük hat pedig az ukrán elnököt becsmérlő tartalmakból állt, olyan címekkel, mint Zelenszkij férjének ellopása, Sztárok Zelenszkij ellen, Zelenszkij halála vagy épp Zelenszkij terrorista klánja.

„Oroszország csodás lesz” – mondják a látnokok

Egy másik kormányzati tulajdonban lévő tévécsatorna műsorában hangzott el a következő néhány mondat:

„Örömmel látjuk, hogy Vlagyimir Putyin vezetőnk intellektuálisan, szellemileg mennyivel erősebb, mint Európa és az Egyesült Államok vezetői. Isten egy ilyen vezetőt adott nekünk” – állítja Alekszej Szavin altábornagy, katonai „médium”, aki állítólag a szovjet hírszerzésnél dolgozott.

„Annak ellenére, hogy más országok igyekeznek elnyomni Oroszországot, ez valójában előnyös lehet hazánk számára, mert felébreszti a népét. A jelenlegi ellenállás ellenére végül sokakat vonzhatnak Oroszországba az üzleti lehetőségek vagy az ottani élet miatt” – ezt már Tamara Globa jósnő mondta.

„Össze kell fognunk a gonosz sátáni erői ellen. Mi, az orosz nép, amely egy sokszínű multinacionális közösséget képvisel, arra vagyunk hivatottak, hogy az emberiség megmentői legyünk.”

Elsősorban az idősebbek vevők a propagandára

A Mediascope 2022-es adatai szerint az orosz lakosság közel 90 százaléka naponta fogyaszt televíziós műsorokat. A fiatalok körében kevésbé elterjedt, az idősebbek azonban napi 6,5 órát tévéznek.

A három nagy állami csatorna egyébként nemcsak, hogy megőrizte a vezető helyét, de még növelte is a nézettséget 2021-ről 2022-re. A fentiek miatt azonban valószínű, hogy a „hazafias médiumok” elsősorban az idősebb nézőkhöz jutnak csak el.

(Horváth Balázs)