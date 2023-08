Vlagyimir Putyin a BRICS-csúcson elhangzott beszédének felvétele egy apró részlet miatt nagy port kavart a közösségi médiában. Bár az orosz elnök személyesen nem vett részt a dél-afrikai csúcstalálkozón, beszédét előre rögzítette a jelenlévők számára – számol be róla a szlovák Refresher.

A videó egy pontján Putyin rá akar nézni a karórájára, de látszólag elfelejti, hogy azt melyik kezén hordja. Ehelyett az üres csuklóját kezdi el nézni.

A felvétel nyomán ismét megindultak a találgatások arról, hogy Putyin dublőrt használ. Hozzáteszik, az orosz elnök hivatalosan a jobb kezén viseli az óráját, miközben a videón a bal kezét nézi. Ezután zavarában a füle mögött vakarózik.

Putin forgot he wears his watch on his right hand.

Or that isn't Putin?



What's going on? pic.twitter.com/oINZO8UJWO