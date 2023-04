Emmanuel Macron francia elnök azt ígérte a nyugdíjkorhatár emelése miatt továbbra is forrongó nemzetnek, hogy július 14-én javaslatokkal áll elő a kormány a munkakörülmények, az oktatás, az egészségügy és a közrend javítására. Bejelentését azonban – egyelőre – nem fogadta kitörő lelkesedés.

Kiderült, hogy több légi járatot is törölni vagy módosítani kell májusban a zágrábi Franjo Tudjman repülőtéren tervezett karbantartási munkák miatt; a reptéren az éjszakai órákban szünetel majd a forgalom. A Ryanair, a legnagyobb diszkont légitársaság kilenc nemzetközi útvonalon 110 járatot törölt erre az időszakra.

Azonban egy ennél sokkal fontosabb légiipari döntés is megszületett a héten: a párizsi bíróság felmentette az Air France-ot és az Airbust a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól a 447-es járat 2009-es, 228 ember halálát okozó balesete miatt. A bíróság hétfőn hozott ítéletében azt mondta, hogy ha voltak is hibák, „nem mutatható ki biztos okozati összefüggés a balesettel”.

Az Airbus A330-as Rio de Janeiróból Párizsba tartott, amikor egy zivatarban az Atlanti-óceánba zuhant. Az utasok családtagjainak ügyvédei évek óta küzdöttek azért, hogy az Air France történetének legsúlyosabb légi katasztrófájához vezető hibákat orvosolják.

Kína felveszi a kesztyűt

Kína elkezdte célba venni az országban tevékenykedő nyugati, elsősorban amerikai cégeket, miután öt éven át volt kitéve a Trump-, majd a Biden-kormányzat célzott szankcióinak és korlátozásainak.

Az elmúlt két hónapban kínai tisztviselők újabb szankciókkal sújtották például a Lockheed Martin és a Raytheon amerikai fegyvergyártó cégeket, vizsgálatot indítottak az amerikai Micron chipgyártó ellen, razziát tartottak a Mintz amerikai tanácsadó cégnél és a helyi alkalmazottaik közül többeket is letartóztattak.

Hszi Csin-ping elnök kormánya jelenleg azt fontolgatja, hogy korlátozza a nyugati hozzáférést a globális autóipar számára kritikus anyagokhoz és technológiákhoz – derül ki az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentéséből a Financial Times értesülései szerint.

Ugyanakkor egy másik kiszivárgott jelentés szerint már az orosz vezetésen belül is sokan aggodalommal telve figyelik a kínai technológiai eszközök beáramlását a piacra, ahogy az egyre növekvő függést is Kínától. A tisztségviselők a chipeket, a hálózati eszközöket és az elektronikát emelték ki mint nemzetbiztonsági szempontból különösen sebezhető területeket.

Ettől függetlenül a kínai-orosz katonai és haditechnikai együttműködés új szintre emeléséről beszélt Li Sang-fu kínai védelmi miniszter az orosz hivatali partnerével, Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel folytatott moszkvai találkozója után.

Putyin a főhadiszálláson, ellenzéki orosz a börtönben

A hét legfejlettebb ipari ország csoportjának (G7) külügyminiszterei kedden, Japánban tartott tanácskozásukon megállapodtak arról, hogy fokozzák, összehangolják és teljes mértékben érvényesítik az Oroszországgal szemben az ukrajnai agresszió miatt kivetett szankciókat.

Vlagyimir Putyin közben nem zavartatta magát: az orosz elnök látogatást tett a Dnyepr-csoport főhadiszállásán, Herszon megyében – közölte kedden a Kreml sajtószolgálata.

Az orosz államfő egyébként dörzsölhette a tenyerét: a moszkvai bíróság 25 év börtönbüntetésre ítélte Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki aktivistát. Alekszej Navalnij szintén elítélt ellenzéki politikus szerint ez a Kreml bosszúja, amiért a volt újságíró nem halt bele a mérgezési kísérletekbe.

A G7-es külügyminiszterek kiadtak egy másik közleményt is, amelyben bírálták Észak-Korea ballisztikusrakéta-programját. Phenjan hevesen reagált: Cso Szon Hui észak-koreai külügyminiszter kijelentette: senki nem vitathatja el Észak-Koreától a nukleáris nagyhatalmi státuszt, és egyébként is, az Egyesült Államoknak kell megváltoznia, nem nekik.

Uniós események

Az „Irány az 55%!” klímavédelmi intézkedéscsomag több kulcsfontosságú jogszabályjavaslatát is elfogadta kedden az Európai Parlament. A Fidesz EP-képviselői csak egy javaslat esetében tiltakoztak, de a többség azt is támogatta. A labda most a Tanácsnál van, ha onnan is érkezik a jóváhagyás, hatályba léphetnek a történelmi jelentőségűnek tartott intézkedések.

Közben újabb korrupciós botrány is formálódik viszont uniós berkeben. Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos azt ígérte, kivizsgálják, hogyan utazhatott tavaly az Európai Bizottság több tisztségviselője is ipari csoportok és ügyvédi irodák finanszírozásában. A közelmúltban egyébként erre vonatkozóan már új szabályokat vezettek be Brüsszelben.