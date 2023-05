Resperger István az InfoRádiónak elmondta,

Ellentámadásra készül Ukrajna, hogy újabb területeket szerezhessen vissza az oroszoktól. Ennek előjele, hogy mélyen az orosz hátországban is különböző célokat támad drónokkal vagy különleges műveleti katonákkal.

Emlékeztetett rá, hogy ilyen akciót hajtottak végre nemrégiben például Szevasztopolnál is, a Krím-félsziget egyik olaj- és gáztározója ellen.

Szerinte az viszont, hogy a moszkvai Kreml-t is megtámadják, az már nagyon komoly dolog lenne és valószínűtlennek tartja, hogy egy ilyen akcióval megölhetnék Vlagyimir Putyint, hiszen az orosz elnök a világ egyik legvédettebb vezetője, aki feltehetően egy védett óvóhelyen van.

Resperger István emlékeztetett, Ukrajna korábban soha nem ismerte el, hogy katonái oroszországi célpontokat támadnának, főleg azért, mert az ilyen akciók vállalásával Kijev is agresszor lenne. Hozzátette, az ilyen támadások valójában a pszichológiai hadviselés részét képezik.

Azt akarják bizonyítani, hogy már senki nincs biztonságban, még az ellenség fővárosában is tudnak csapást mérni. Ezzel demoralizálják az embereket, elhitetik velük, hogy az ellenség már a kapuik előtt áll.

A katonai szakértő kitért a hagyományos, győzelem napi felvonulásra, amelyet Moszkvában tartanak illetve tartanának. Más, az ukrán határhoz közeli városban már lemondták a parádét - tette hozzá. A központi ünnepséget legfeljebb csak akkor mondanák le, ha közben megindulna az ukránok ellentámadása - fogalmazott.

Az NKE tanára arra is felhívta a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin "likvidálása" rendkívül súlyos következményekkel járhat, hasonlóan ahhoz, mintha az Egyesült Államok elnökét gyilkolná meg egy külföldi ország. Az nyilván az eszkalációnak egy igen magas szintje lenne - tette hozzá.

Minden ország pontosan tudja ugyanis, milyen eszkaláció következne be ezeknek az embereknek a "kiesése" esetén

- jegyezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője.

Azt is megemlítette, hogy az ukránok már többször jelezték: nem riadnának vissza attól, hogy orosz területeket is támadjanak és elfoglaljanak. Mindezt azért tennék, hogy a későbbi béketárgyalásokon elcserélhessék azokat az oroszok által megszállt vidékekre. Ehhez egyre több olyan fegyverrel rendelkeznek, amelyekkel mélyen az orosz hátországban is tudnak csapásokat mérni.