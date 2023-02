Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott minden tárgyalásra, így Emmanuel Macron francia elnökkel és Olaf Scholz német kancellárral is, amennyiben ezek a beszélgetések segítenek Moszkvának céljai békés elérésében. Ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nyilatkozta az Izvesztyija orosz lapnak adott interjújában.

Dmitrij Peszkov arról is beszélt, hogy Moszkva számos nyilatkozatot hallott a francia elnök és a német kancellár részéről, hogy továbbra is egyeztetnek Putyin elnökkel az ukrajnai helyzet megoldása érdekében. Ennek ellenére az utóbbi időben semmiféle ilyen típusú megkeresést nem kaptak tőlük.

Az orosz sajtószóvivő kihangsúlyozta: nem érkezett semmiféle kérés vagy konkrét jelzés a részletekről, hogy mikor és hol kerülhetne sor egy ilyen típusú találkozóra az európai politikusokkal.

Vlagyimir Putyin szóvivője az interjúban Franciaország és Németország semlegességét is megkérdőjelezte a közvetítői szerepben azok után, hogy mindkét ország bejelentette: fegyverekkel segítik Ukrajnát, ezáltal fokozva részvételüket az Ukrajnában zajló háborúban.

Ezek után hogyan támaszkodhatunk a közvetítői képességeikre? Sehogy. Ez a lehetőség elveszett

– jelentette ki Dmitrij Peszkov, aki arról is beszélt, hogy Oroszország csak akkor kezdhet tárgyalásokat a németekkel és a franciákkal, amennyiben az Ukrajnában zajló „különleges katonai hadművelet” a célját elérte. Emmanuel Macron arról beszélt január végén, hogy folytatni kívánja a párbeszédet Oroszországgal.

„Francia dráma”

Anne-Claire Legendre, a francia külügyminisztérium szóvivője február elején közölte, amikor interjút adott az orosz RTVI tévécsatornának, hogy Emmanuel Macron francia elnök rendszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérésére szokott telefonon beszélni Vlagyimir Putyinnal.

A francia szóvivő hozzátette azt is, hogy Macron mindig a NATO-s szövetségesekkel egyeztetve intézi ezeket a hívásokat. Anne-Claire Legendre azt mondta, hogy értékelésük szerint most még a fegyverek beszélnek, nincs itt a tárgyalások ideje, de el fog jönni ez a pillanat is, amikor Ukrajna úgy látja, hogy tárgyalásos úton biztosítani tudja a területi integritását és szuverenitását.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova a maga részéről francia típusú drámának nevezte Emmanuel Macron Putyin elnöknek szóló hívásait.