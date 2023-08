Bejegyezték a Wagner-csoportot Fehéroroszországban, mint oktatási csoportot – a hír a Rotonda Telegram-felületén jelent meg szerdán. A független fehéroroszországi Zerkalo megjegyezte, hogy a szervezetet Asipovichy körzetében jegyezték be, és hogy a címe Tsel faluban van, ahol a Wagner-zsoldosok Jevgenyij Prigozsin meghiúsult lázadása után kiképzőtábort létesítettek.

Az állami nyilvántartás szerint az újonnan bejegyzett szervezet „kizárólag oktatási tevékenységet” folytat majd – írja a Meduza.

Néhány hete a Pentagon és a Kreml is arról számolt be, hogy a Wagner-csoport elveszítette jelentőségét, mivel már jelentéktelen a szerepe az ukrajnai hadműveletekben. A zsoldosok vélhetően segítettek Oroszország a Krím 2014-es annektálásában, és a legvéresebb ukrajnai csatákban is részt vettek – többek között a bahmuti ostromban.

A magánhadsereg júniusban lázadt fel Moszkvával szemben, kérdőre vonva Putyin hatalmát. A szembenállást követően az orosz vezetés felajánlotta a zsoldosoknak, hogy helyet kapnak az orosz hadseregben, leszerelnek, vagy vezetőjükkel, Prigozsinnal Fehéroroszországba vonulnak. Ezt azóta Vlagyimir Putyin is megerősítette egy orosz lapnak, hozzátéve, hogy mindig is ő irányította a Wagner-csoportot, ráadásul az orosz jognak nincs kerete magánhadseregek számára.