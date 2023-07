Franciaország lángba borult, a bolgár kormányfő Putyin idegein táncolt

Emmanuel Macron francia elnök a közösségi oldalak korlátozását lengette be, miután a hét elején még pattanásig feszült a hangulat az országban. Németországban is gerjesztett feszültségeket a kormányon belül a jövő évi költségvetés módosítása. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig több alkalommal is igyekezett azt a képet erősíteni, hogy az ország stabil kezekben van, ebben azonban egyre többen kételkednek. Ezek voltak a hét legfontosabb külgazdasági és külpolitikai eseményei.