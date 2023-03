Az amerikai elnök személyi orvosa a Fehér Házat levélben tájékoztatta arról, hogy a Joe Biden mellkasáról eltávolított bőrsérülést megvizsgálták, és az előzetes várakozásoknak megfelelően az derült ki, hogy basaliomáról van szó, amely az egyik leggyakoribb, lassan növekvő és áttétet nem okozó bőrdaganat.

Kevin O'Connor a nyilvánosságra hozott levélben azt is az elnöki hivatal tudomására hozta, hogy Joe Biden bőrgyógyászati megfigyelése folytatódik, de a megbetegedés további kezelést nem igényel, a beavatkozás nyomán keletkezett seb „szépen gyógyult”.

Joe Biden február 16-án esett át az éves orvosi ellenőrzésen, amely fizikailag alkalmasnak nyilvánította az elnöki feladatok ellátására.

Kiborult a First Lady

Az amerikai First Lady, Jill Biden egyértelmű utalást tett férje, Joe Biden újraindulására a 2024-es elnökválasztáson egy friss interjúban. Jill Biden ötnapos afrikai útjának utolsó állomásán az amerikai AP hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy sokkal több nem maradt hátra, minthogy kitalálják, az elnök hol és mikor jelenti be hivatalosan is az újraindulását.

Áprilisban jelentheti be hivatalos újraindulását Joe Biden

Joe Biden ősz óta többször megismételte, hogy szándékában van elindulni egy második elnöki ciklusért a választáson 2024-ben, ám ezt hivatalosan egyelőre nem jelentette be.

Egyidejűleg elnöki tanácsadói arra utaltak, hogy a hivatalos bejelentés áprilisban lehet, hasonlóan a demokrata elődhöz, Barack Obamához, aki szintén az elnökválasztást megelőző év áprilisában jelezte hivatalosan, hogy versenybe száll az újraindulásért.

Az elnök indulását kétkedéssel fogadók legtöbbször Joe Biden életkorát hozzák fel ellenérvként, ugyanis Joe Biden a jövő évi választás idején 82 éves lesz, illetve, ha egy újabb ciklusra megválasztják, akkor annak végén az életkora már 86 év felett lesz.

Donald Trump ismét versenybe száll

A republikánus párton belül már elkezdődött a versenyfutás az elnökjelölti pozícióért, habár az előválasztások kezdetéig még egy év van. Donald Trump tavaly novemberben, Nikki Haley korábbi az amerikai ENSZ-nagykövet és dél-karolinai kormányzó február első felében, míg Vivek Ramaswamy vállalkozó a héten jelentette be hivatalosan, hogy versenybe száll.