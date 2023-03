Kegyetlen rapcsata kellős közepén találta magát Orbán Viktor: kemény diss-trackkel célozta meg a ChatGPT a magyar miniszterelnököt, méghozzá Daniel Freund német politikus kérésére. Ha Biggie és Tupac rivalizálása már nem elég szórakoztató, most a politikusok szócsatája zajlik a Twitteren – számolt be az Euronews.

I asked #ChatGPT to write a rap song about corruption in Hungary.

A jövő rappereinek valószínűleg nem kell attól tartaniuk, hogy a chatbot taszítja le őket a színpadról, de mesterséges intelligencia létére azért sikerült rímekbe foglalnia a kért témát:

„Biztosítja, hogy a kritikusai hallgassanak, a közpénzeket a saját zsebei tömésére használja. (...) A futballkluboktól a luxuskastélyokig, Orbán birodalma csalásra és szélhámosságra épül”

– így szólt be a magyar miniszterelnöknek a ChatGPT.

Orbán Viktor számos rokona és barátja került szembe korrupciós vádakkal, és a Transparency International legfrissebb jelentése szerint az Európai Unióban Magyarországon a legrosszabb a korrupciós helyzet. A visszavágás természetesen nem maradt el: Kovács Zoltán, a magyar kormány szóvivője is közzétette a saját ChatGPT rapjét Freundról.

Egy német politikus, akit meg kell értened. A Zöldek képviselője a Bundestagban, Harcol az igazságért és szabadságért, Daniel Freund, Daniel Freund, a demokrácia harcosa, ő egy barát.

Kovács Zoltán végül szimplán „bullshit generátornak” nevezte a chatbotot.

Pardon my French, but ChatGPT is nothing more than a bullshit generator. Nothing proves this better than the song it gave us about @daniel_freund. Sure, he is a true "fighter for democracy"... https://t.co/VEhPJYPS2r pic.twitter.com/vD2Vrsb3V3

Mégsem pártatlan a chatbot?

Mivel a mesterséges intelligencia állítása szerint nem politizál, és nem rendelkezik önálló véleménnyel, teszteltük, hogy milyen magyar rap szöveget írna Orbán Viktorról.

Ezt sikerült összehoznia a poéta chatbotnak:

„Orbán Viktor, Magyarország nagyágyúja,

Néhányan szentként tisztelik, mások csak fújnak,

Vezeti az országot vasököllel,

De vajon mindig a legjobbat adja-e nekünk vissza?

Egyesek azt mondják, hogy ő a megváltó,

Mások viszont a politikáját támadják,

A bevándorlás a legnagyobb kérdés,

Az országban sokaknak okoz fejfájást és kételyt.”

Habár feltételezhetően nem az OpenAI mesterséges intelligenciája lesz a nemzeti hip-hop Ady Endréje, magyar nyelven valóban politikailag pártatlan és szkeptikus a kormányfővel kapcsolatban.