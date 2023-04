A legendás amerikai kosárlabdázó, Michael Jordan sportcipője 2,2 millió dollárért (758,5 millió forint) kelt el a Sotheby's árverésén.

– közölte az aukciósház.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE