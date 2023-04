A 69 éves, koronavírus-vakcina ellenes nézeteiről ismert politikus már a második olyan személy a Demokrata Pártban, aki jelezte: elindul Joe Biden hivatalban lévő amerikai elnökkel szemben.

2021-ben az Instagram közösségi portál törölte Robert Kennedy fiókját, mert megszegte az Instagram koronavírus-járványra vonatkozó felhasználói szabályzatát, miután több alkalommal is olyan állításokat és híreszteléseket osztott meg a vírussal kapcsolatban, amelyek valótlannak bizonyultak.

Mind a demokrata, mind a republikánus pártok saját versenyt – úgynevezett előválasztást – tartanak az elnökjelöltjük kiválasztására. Robert Kennedy kívülállóként csatlakozik a versenyhez, mert a demokrata előválasztáson nem vesz részt – írta a BBC.

Márciusban Robert Kennedy a Twitteren közölte, hogy fontolgatja az elnökjelöltséget.

Ha indulok, a legfőbb prioritásom az lesz, hogy véget vessek az állami és a vállalati hatalom korrupt összefonódásának, amely tönkretette a gazdaságunkat, szétzúzta a középosztályt, szennyezte a tájainkat és a vizeinket, megmérgezte a gyermekeinket, és megfosztott minket az értékeinktől és a szabadságjogainktól.

Kennedy márciusban egy New Hampshire-i tömeg előtt azt mondta, hogy „túljutott a legnagyobb akadályon”: a felesége zöld utat adott a jelöltségnek. Oltásellenes nézeteit azonban évek óta népszerűsíti, ami erős ellenérzéseket váltott ki, többek között a saját családjában is.

2022-ben a Facebook és az Instagram eltávolította a Kennedy által alapított Children's Health Defense nevű oltásellenes csoport fiókjait, mert „ismételten” megsértették a cég orvosi félretájékoztatásra vonatkozó irányelveit.

Az ellenfelek listája is szép lassan körvonalazódik

A jelöltségért induló másik politikus pedig Marianne Williamson, aki márciusban „igazság és szeretet” mottóval jelentkezett be a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Joe Biden elnök is jelezte, hogy indul az újraválasztásért, bár hivatalosan ezt még nem jelentette be. Korábban úgy vélték, hogy április elején indítja el kampányát, de segítői szerint az ütemterv eltolódott. A CBS News arról számolt be, hogy várhatóan nyár elején jelenti be hivatalosan indulását.

A republikánus oldalon Donald Trump jelentette be elsőként jelöltségét, és azóta mások is csatlakoztak hozzá, köztük Nikki Haley, az Egyesült Államok korábbi ENSZ-nagykövete.