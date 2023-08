32 darab amerikai gyártmányú F-35-ös vadászgéppel fejleszti légvédelmét Románia, mintegy 6,5 milliárd dollár összértékben. Ez az ország történetének eddigi legnagyobb háborús befektetése. Angel Tilvar védelmi miniszter azt mondta, a kormány jelenleg arra vár, hogy az akvizíciót az országgyűlés jóváhagyja.

A vadászgép mellett logisztikai felszerelésekbe, képzésekre és lőszerbe is fektet a kabinet. A miniszter elmondása szerint a flotta 2030-ra állhat hadba.

Tilvar a Bloomberg megkeresésére azt nyilatkozta, a háború „szó szerint az ajtón kopogtat”, utalva arra, hogy Oroszország nemrég Duna-parti kikötőket támadott meg nem messze Románia keleti határától. Hozzátette, hogy ennek a kockázatát semmiképp nem hagyják figyelmen kívül.

Románia 2004 óta NATO-tag. Az ország a légvédelmét HIMARS-rakétavető berendezésekkel, valamint három Bayraktar harci drónnal is korszerűsíti jövőre. Ezen kívül további 32 darab F-16-os vadászgépet is szállít nekik Norvégia, az idei év végig pedig három Patriot rakétaüteg is érkezik a már meglévő négy mellé.

Románia uniós tagországként a legnagyobb határon osztozkodik Ukrajnával: keleti szomszédunk 2014 óta folyamatosan fejleszti honvédelmét, a következő években a román kormány a GDP 2,5 százalékát tervezi fegyverkezésre fordítani. A határhoz közel élők körében megnőtt a feszültség, miután a Duna két ukrán kikötőjét, Renit és Izmajilt is megtámadta az orosz hadsereg. A helyiek tartanak attól, hogy az összecsapások román területet is érinteni fognak.