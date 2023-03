Az orosz légierő több mint 20 ezer ellenséges objektumot semmisített meg a Donbasz védelmére indított különleges művelet során – nyilatkozta Szergej Sojgu a védelmi minisztérium igazgatótanácsának ülésén az Izvesztyija lapnak.

A védelmi miniszter kiemelte az elmúlt napok legnagyobb orosz sikereit is

Kiemelte, hogy a harci övezetben a katonai pilóták létfontosságú szereplők, akik éjjel-nappal szállítják az orosz védelmi erők rakományait és személyzetét.

Megdöbbentő számadatok

A Pavel Ka-52-es harci helikopter legénységének parancsnoka jelentette, hogy megsemmisítette az ukrán fegyveres erők egyik erődítményét és több páncélozott harci járművet is. Hozzátette, hogy irányítatlan rakétákat is sikeresen bevetettek az elmúlt két napban az ukrán hadsereg ellen. Korábban az orosz légierő vadászgépei lelőttek egy ukrán Szu-25-öst a Donyecki Népköztársaság Nikanorovka települése közelében. Sikeresen megsemmisítettek egy ukrán Mi-8-as helikoptert is a harkivi járásban,

emellett a légvédelmi erők egy nap alatt 31 ukrán drónt semmisítettek meg.

Donbászban régóta folynak a harcok

Az Oroszországi Föderáció „védelmére indított különleges hadművelet“ tulajdonképpen Donbász annektálásáért folyik. A terület lakói nem ismerték el 2014-ben az ukrajnai puccs eredményeit, megszületett a Luhanszki és Donyecki Népköztársaság, mint autonóm geopolitikai entitás. A Donbász hovatartozásáról szóló döntést egyértelműsítette, hogy 2022. február 24-én az orosz hadsereg háborút indított a régióban.

Erről sok orosz lap úgy ír a mai napig, hogy a területen az ukrán rakétatámadások miatt rettegő orosz haderő „végre visszavágott, hogy pontot tegyen a konfliktus végére“ de ezzel elkezdődtek a véres harcok.