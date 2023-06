2026-tól már a német Audi is beszáll a Forma-1 világába, tervek szerint átveszik a Sauber Group Alfa Romeo néven futó csapatát. A német autógyártó azért nem most lép be a versenybe, mert 2026-tól új F1-es szabályok lépnek érvénybe, melyek szerint csak fenntartható üzemanyagot lehet majd használni, emellett korlátozzák a motorfejlesztések költségeit, így csökkentve a különbséget az gyártók anyagi kapacitása között – számolt be róla a Crash.net.

Az Audi a sportág meghódításához még keresi a megfelelő pilótákat

Bármikor leigazolnám Fernando Alonsót, még 45 évesen is

– mondta Alunni Bravi, a Sauber cégcsoport ügyvezető igazgatója, az Alfa Romeo képviselője a spanyol Mundo Deportivo-nak. A 41 éves kétszeres világbajnok versenyző jelenleg az Aston Martin égisze alatt versenyez és állítása szerint nem tervez váltani.

Volt szerencsém megismerni őt a McLarennél, amikor Stoffel Vandoorne menedzsere voltam, aki az ő csapattársa volt. Első kézből láthattam a képességeit, elszántságát és azt, hogy milyen keményen tud dolgozni a mindennapokban sofőrként.

– tette hozzá Bravi, aki azt is elmondta Alonsoról, hogy ő egy igazi bajnok.

Még nem tudni biztosra a versenyzők nevét, de már több komoly név is előkerült, úgy mint Carlos Sainz vagy Charles Lecrerc, akik mindketten a Ferrari pilótái, azonban 2025-ig mindkettőjük szerződése lejár, így egy jövőbeni Audival való együttműködésük sincs kizárva.

Az Alfa Romeo ugyanakkor jelenlegi pilótáival is elégedett. Valtteri Bottas és Zhou Guanyu szerződése egy éven belül szűnik meg, a csapat pedig „versenyképes eszközöket biztosít nekik”.

A környezetbarát visszatérés

A versenyen 2014 óta már használnak hibrid motorokat, de az új szabály az elrendezést is megváltoztatja. Az új szabályozás értelmében az MGU-H részt eltávolítják a hibrid rendszerből, ami eredetileg azért felelős, hogy növelje a motor teljesítményét.

Jelenleg az elektromos teljesítmény a belsőégésű motorhoz képest legfeljebb 20 százalékot tesz ki

– mondta a Honda elnöke.

Az új előírások 50 százalékos vagy annál nagyobb villanyosítási arányt írnak elő, ami a jövőben hasznos lehet a járművek gyártása során a vállalatnak.

A szén-dioxid-semleges üzemanyagok használata és a motorba való integrálása szerinte szintén „illeszkedik a Honda irányvonalába”.

Közben a Forma-1 költségplafont is bevezetett, ami a motorokra is kiterjed – az elnök szerint ez is megkönnyíti a hosszú távú és folyamatos részvételt a versenyben.