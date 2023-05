A Honda 2026-ban hivatalosan is visszatér a Forma-1-be az Aston Martin csapat motorpartnereként – írja a BBC.

A cég 2021 végén hivatalosan kivonult az F1-ből, de motorjait a két Red Bull-csapat eddig is használta, az idei évtől pedig ismét Hondának hívják majd őket.

A vállalat azzal indokolta a visszatérést, hogy a Forma-1 2030-ig történő szén-dioxid semlegességre törekszik – ezt pedig ők szívesen támogatják.

A 2030-ra kitűzött szén-dioxid-semlegesség elérésére irányuló céljának megvalósítása érdekében a FIA a 2026-os szezontól kezdve előírja a 100 százalékban szén-dioxid-semleges üzemanyag használatát, az elektromos teljesítmény bevetését pedig a jelenlegi szabályokhoz képest háromszorosára növeli

– mondta a lapnak a Honda Racing elnöke, Koji Watanabe.

Az elektromos energia növekedésével a Forma1-ben a győzelem kulcsa a „kompakt, könnyű, de nagy teljesítményű motor lesz”, amihez egy nagy teljesítményű akkumulátor és hatékony energiagazdálkodási technológia társul – tette hozzá.

Miért pont most mennek vissza?

A versenyen 2014 óta már használnak hibrid motorokat, de az új szabály az elrendezést is megváltoztatja. Az új szabályozás értelmében az MGU-H részt eltávolítják a hibrid rendszerből, ami eredetileg azért felelős, hogy növelje a motor teljesítményét.

Jelenleg az elektromos teljesítmény a belsőégésű motorhoz képest legfeljebb 20 százalékot tesz ki

– húzta alá a Honda elnöke.

Az új előírások 50 százalékos vagy annál nagyobb villanyosítási arányt írnak elő, ami a jövőben hasznos lehet a járművek gyártása során a vállalatnak.

A szén-dioxid-semleges üzemanyagok használata és a motorba való integrálása szerinte szintén „illeszkedik a Honda irányvonalába”.

Közben a Forma-1 költségplafont is bevezetett, ami a motorokra is kiterjed – az elnök szerint ez is megkönnyíti a hosszú távú és folyamatos részvételt a versenyben.

Miért nem a Red Bullnál folytatják?

A Honda a Red Bull-lal és Max Verstappennel megnyerte a legutóbbi két bajnokságot, és a tavalyi szezonban a konstruktőri címet is meg tudták szerezni. A Red Bull uralja a szezon kezdetét, mind az öt eddigi futamot megnyerte a csapat – ezért is dönthettek úgy, hogy a 2026-os szezonra saját motort építenek, amihez a közelmúltban partnerséget is kötöttek már a Ford-dal.

A Honda így nem a Red Bullhoz, hanem az Aston Martin csapathoz tér vissza, amely tavaly a hetedik helyen végzett a bajnokságban, hatalmas lépést előre téve a 2023-as szezonban már a Red Bull mögötti második helyen áll a konstruktőri bajnokságban.

Versenyzőjük, Fernando Alonso a harmadik helyen áll Verstappen és csapattársa, Sergio Perez mögött.

A Honda és az Aston Martin F1-es csapata azonos szellemiségű

– emelte ki a Honda elnök.

Martin Whitmarsh, az Aston Martin Performance Technologies csoport vezérigazgatója pedig azt mondta, hogy „az Aston Martin egy olyan csapatot épít, amely győzni fog az F1-ben”.

Az együttműködéssel véget ér az Aston Martin megállapodása a Mercedesszel, amelytől a csapat a motort, a sebességváltót és a felfüggesztést is vásárolta eddig.