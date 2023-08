A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy eddig nem sikerült rendezni a vitás kérdéseket Stockholmmal, és kijelentette: sajnálattal veszi tudomásul, hogy Magyarország célpontja és áldozata lett ennek a nemzetközi politikai diskurzusnak, amelyet a bírálatok és ítélkezések határoznak meg, és amelyekkel beavatkoznak a magyar belpolitikai életbe.

A kormány nem akar a svéd NATO-tagság akadályává válni, és folyamatosan konzultált a török vezetőkkel a svéd és a finn NATO-csatlakozási kérelemmel kapcsolatban. Legutóbb Recep Tayyip Erdogan török elnök augusztus 20-i budapesti látogatása során volt erről szó, de maga Szijjártó Péter is gyakran beszél török kollégájával Hakan Fidannal a kérdésben. NATO-szövetségesként Magyarország figyelembe veszi Törökország érdekeit és álláspontját, hiszen egy katonai-védelmi szövetségnek a bizalmon kell alapulnia - emelte ki a miniszter.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Szijjártó Péter leszögezte, hogy szomszédos államként Magyarország sajátos helyzetben van a 150 ezres kárpátaljai magyar diaszpóra miatt. Ennek a magyar közösségnek nagyon sok tagját ukrán állampolgárként besorozták az ukrán hadseregbe, és sokan közülük az életüket veszítették a háborúban. Ezért is követel Magyarország azonnali tűzszünetet és mielőbbi béketárgyalásokat, ezért nem szállít fegyvereket, és nem engedélyezi fegyverek átszállítását Magyarországon. Minél hamarabb véget ér a háború, annál kevesebb ukrán és ukrajnai magyar ember hal meg – fogalmazott.

A kárpátaljai magyar közösség kisebbségi jogai ma sokkal korlátozottabbak, mint 2015-ben, ez pedig elfogadhatatlan – szögezte le a miniszter, hozzátéve, hogy ha Ukrajna az Európai Unió tagjává kíván válni, akkor el kell fogadnia a közös EU-értékrendszert, és biztosítania kell a nemzeti kisebbségi jogokat.

Magyarország energiabiztonságával kapcsolatban a miniszter kiemelte Törökország és a transzanatóliai földgázvezeték (TANAP) jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy Magyarország segített megépíteni a Török Áramlat vezetéket Törökországgal, Oroszországgal, Bulgáriával és Szerbiával együtt, és a jelenlegi helyzetben akár 8,5 milliárd köbméter földgázt tudna szállítani ezen az útvonalon keresztül az országba. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kormány már jóval az ukrajnai háború előtt megkezdte az energiadiverzifikációt, és Oroszország mellett Törökország, Azerbajdzsán és Katar lesznek a legfontosabb szereplők a magyar energia mixben. A BOTAS török kőolaj- és földgázkereskedő vállalattal kötött legújabb megállapodás értelmében jövőre közel 300 millió köbméter török földgáz érkezik Magyarországra, és ez lesz az első alkalom, hogy Törökország nemcsak tranzit-, hanem forrásország is lesz. Katar 2026-ig már minden földgázkészletét értékesítette, ezért Magyarország 2027-ben vásárolhat először katari földgázt, ehhez megvan a politikai szándék, és az üzleti tárgyalások is megkezdődtek a Qatargas LNG vállalattal - mondta el Szijjártó Péter, kifejtve, hogy az azerbajdzsáni és a katari földgáz szállításához jelentős regionális infrastrukturális beruházásokra is szükség lenne, ehhez azonban az EU nem biztosítja a szükséges támogatást. Ehelyett a térség országai - Szlovákia, Magyarország, Románia, Szerbia, Bulgária, Görögország és Törökország - már egy sor tárgyalást folytatott a kapacitásfejlesztéshez szükséges beruházásokról, amelyek lehetővé tennék nagy mennyiségű földgáz szállítását ezekbe az országokba - mondta el Szijjártó Péter.

(MTI)