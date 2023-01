Az OPCW megállapításait nem támasztják alá bizonyítékok - állt a damaszkuszi közleményben.

Az OPCW csaknem kétéves vizsgálódást követően állapította meg pénteken, hogy 2018-ban az akkor a szíriai lázadók által ellenőrzött Dúmában a szíriai hadsereg legalább egy katonai helikopteréről két, klórgázt tartalmazó tartályt dobtak le lakóépületekre, ami 43 ember halálát okozta.

Átfogó katonai offenzíva

A Damaszkusz északkeleti elővárosa elleni támadás 2018 áprilisában része volt annak az átfogó katonai offenzívának, amelynek következtében a főváros környéki térség aztán visszakerült a kormányerők ellenőrzése alá.

A vizsgálati eredmények szerint négy elkövetőt azonosítottak egy légierő-elitalakulatban. A szervezet azt állította, megállapításait mintegy 70 biológiai és környezeti minta elemzésére, műholdfelvételekre, 66 tanú vallomására és lőszertesztekre alapozta.

Klórgáz és szarin

Szíria mindig is tagadta, hogy vegyi fegyvert vetett be. Ugyanakkor az ENSZ és az OPCW egy korábbi közös vizsgálata már korábban is arra jutott, hogy a szíriai kormányerők 2017 áprilisában szarint vetettek be a harcokban, és több alkalommal használtak klórgázt is fegyverként.

Az OPCW nyomozóinak munkáját Szíria és a vele szövetséges Oroszország élesen ellenzi, és törvénytelennek tartja. Damaszkusz és Moszkva nem volt együttműködő a vizsgálat során. Tagadták, hogy Szíria vegyi fegyver vetett be, és azt állították, hogy a dúmai támadást megrendezték.

Elítélik a történteket

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország az OPCW jelentésére reagálva pénteken közös közleményt adott ki, amelyben a leghatározottabban elítélték, hogy a szíriai vezetés vegyi fegyvert használt. Ismételten követelték, hogy Damaszkusz azonnal tegyen eleget a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) szerinti kötelezettségeinek és az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataiban foglalt előírásoknak.