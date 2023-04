A WHO kedden hatalmas biológiai kockázatra figyelmeztetett, miután szudáni katonák elfoglaltak egy laboratóriumot a fővárosban, Kartúmban, miközben számos ország, köztük Magyarország is evakuálja onnan állampolgárait.

Lövéseket és vadászgépek dübörgését lehetett hallani Kartúmban, fél nappal azután, hogy a 72 órás tűzszünet bejelentése reményt keltett arra, hogy a menekülni vágyó civilek számára megnyílnak az útvonalak. Súlyos összecsapások törtek ki a szudáni hadsereg és a gyors támogató erők, a hadsereggel az ország irányításáért harcoló félkatonai csoport között Kartúm állam északi részén – írja a CNN.

Szudánban az erőszak tizenegy nappal ezelőtti kitörése óta legalább 459 halálos áldozatot követelt és legalább 4072 ember megsérült – közölte a WHO.

A lefoglalt laboratórium potenciális baktériumbomba

Egy magas rangú orvosi forrás a CNN-nek elmondta, hogy a laboratóriumot, amelyben betegségmintákat és más biológiai anyagokat tárolnak, az Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) erői foglalták el. Az egészségügyi szakemberek már nem férnek hozzá a létesítményhez. A WHO szudáni képviselője „rendkívül veszélyesnek” nevezte a fejleményt, mivel több halálos és fertőző betegséget is tároltak ott, többek között a kanyaró, a gyermekbénulás és a kolera izolátumát is. A létesítményben áramkimaradások voltak, ami azt jelenti, hogy nem lehet megfelelően kezelni a laboratóriumban orvosi célokra tárolt biológiai anyagokat.

Az orvosi forrás a CNN-nek elmondta, hogy „a veszélyt az jelenti, ha a laboratóriumban bármilyen fegyveres összecsapás tör ki, mert az a laboratóriumot baktériumbombává változtatja”.

Sürgős és gyors nemzetközi beavatkozásra van szükség, hogy helyreállítsák az áramellátást és biztosítsák a laboratóriumot bármilyen fegyveres összecsapástól, mert valódi biológiai veszéllyel állunk szemben

– tette hozzá a forrás.