A nyersen 101 karátot nyomó rubint tavaly júliusban találták a Fura Gems vállalat mozambiki Montepeuz rubinbányájában.

A vörös drágakövet 21 millió dolláros kikiáltási áron bocsátották áruba, végül egy meg nem nevezett közel-keleti magángyűjtő tette rá a legjobb ajánlatot telefonon

– közölte a Sotheby's aukciósház.

A korábbi rekordot egy 25,59 karátos burmai rubin tartotta, amely 30,33 millió dollárért kelt el 2015-ben Genfben, ugyancsak a Sotheby's árverésén.

Az aukciósház ékszerszakértője "a természet igazi csodájának" nevezte az Estrela de Furát. Mint elmondta, a csiszoltan 5 karátnál nagyobb rubinok már ritkaságnak számítanak, még ritkábbak a 10 karátot elérők.

Húszkarátosnál nagyobb rubin csaknem példátlan, egy 50 karátnál is nagyobb rubin pedig csak egyszer az életben fordul elő.

Az aukciósház az Estrela de Furáéval megegyező végösszegért, a maga színkategóriájában karátonkénti

3,29 millió dolláros rekordáron árverezett el csütörtökön New Yorkban egy ritka, 10,57 karátos botswanai rózsaszín gyémántot is, a The Eternal Pinket.

A rózsaszín gyémántok rekordját az 59,60 karátos Pink Star tartja, amelyet 71,2 millió dollárért adtak el 2017-ben Hongkongban.