Recep Tayyip Erdogan maradhat Törökország elnöke az állami Anadolu hírügynökség közleménye szerint – írja az Aljazeera. A szavazatok 97 százalékos feldolgozottsága mellett az látszik, hogy a húsz éve hatalmon lévő államfő a második fordulóban a voksok 52,1 százalékát tudta megszerezni. Ellenfele, Kemal Kilicdaroglu pedig 47,9 százalékos támogatottságra tett szert.

A hírügynökség szerint ezen a ponton a végeredmény már semmiképp nem változhat, Recep Tayyip Erdogan legalább 50 százalékos támogatottsága már nincs veszélyben. Az eredményt azonban a Legfelsőbb Választási Tanácsnak még meg kell erősítenie.

Recep Tayyip Erdogan már be is jelentette győzelmét, Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig at elsők között gratulált neki.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

Befektetői örömre nem lehet számítani

Recep Tayyip Erdogan győzelmére a piacok várhatóan csalódottan reagálnak majd. A Reuters korábban török kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a választásokat megelőző időszakban, mikor valós esély látszott arra, hogy egy elnökváltásnak köszönhetően módosulhat török gazdaságpolitika, a külföldi befektetők részéről is megnövekedett érdeklődést tapasztalnak. Különösen a fúziók és felvásárlások terén mutatkozott jelentős előrelépési lehetőség.

„Az európai, izraeli és Öböl-menti országokból – például az Egyesült Arab Emírségekből és Szaúd-Arábiából – is érkeztek befektetői megkeresések, az infrastrukturális beruházások iránt érdeklődtek, különösen az energia területén”

– nyilatkozták a lapnak a nevük elhallgatását kérő források.

A külföldi befektetők tárgyaltak a kormánnyal, az ellenzékkel, valamint állami és magánszektorhoz tartozó vállalatokkal is.

Mi a piac problémája Erdogannal?

A közgazdászok többsége egyetért abban, hogy Recep Tayyip Erdogan által képviselt unortodox monetáris és fiskális politika, és ennek keretében az, hogy nem helyeselte a kamatemelést, jelentősen meglódította a török inflációt, a külföldi befektetőket pedig elüldözte Törökországból.

Az ellenzék és a külföldi szakértők inflációs kirikájára Recep Tayyip Erdogan úgy reagált, hogy a megélhetési problémákat már megoldották.

Az országban nincs hagymaprobléma, krumpliprobléma, de még uborkaprobléma sem

– utalt arra, hogy Kemal Kilicdaroglu közzétett közösségi oldalán egy videót, amelyben arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a jelenlegi 30 líráról (518 forintról) hamar 100 líráig (1728 forintig) is kilőhet egy kilogramm hagyma ára, ha nem váltják le az aktuális elnököt.

Recep Tayyip Erdogan állítása, miszerint az inflációt kellőképpen visszaszorították, csak részben igaz. Ahhoz képest, hogy tavaly októberben még 85,5 százalékos éves inflációt mértek, jól hangzik ugyan az idén áprilisra 43,68 százalékra visszaszorított érték, ám ez még mindig borzasztó magas.

Kemal Kilicdaroglu egyébként azt ígérte, megválasztása esetén megreformálja az ország gazdaságának alapjait annak érdekében, hogy az ismét vonzóvá válhasson a külföldi befektetők számára. A jegybank élére új kormányzó kerül, az állami intézmények élén pedig leváltják a Recep Tayyip Erdogan által kijelölt bürokratákat. Ezek pedig kétségkívül szimpatikusabb hozzáállás volt a piac szemében, mint Recep Tayyip Erdogan intézkedései és az általa képviselt gazdaságpolitika.

Az EU csöndesen fellélegezhet

Miközben Joe Biden amerikai elnök az első forduló idején már arról beszélt, neki mindegy, ki lesz a következő öt évben a török elnök, az Európai Unió inkább azt sugallta, Kemal Kilicdaroglu győzelmében bízik a blokk.

Az EU számára azonban valójában akár kényelmesebb is lehet, hogy nem történik elnökváltás Törökországban,

az ugyanis, hogy Recep Tayyip Erdogan az utóbbi években egyre inkább tekintélyelvűvé vált, lehetővé tette az EU-nak, hogy jogosan zárjon ki minden komoly vitát Ankarával az esetleges tagságról. Ez a helyzet azonban Kemal Kilicdaroglu színre lépésével megváltozhatott volna, ami kínos kérdéseket nyithatott volna meg ismét az Európai Unióban..