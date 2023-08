Számos országnak az egyik elsődleges bevételi forrása, gazdaságának legnagyobb hajtóereje a turizmus. Ide sorolható például Görögország, Olaszország vagy éppen Spanyolország is. Sokszor azonban a helyiek számára terhes a köztereket, látványosságok környékét vagy éppen a helyi éttermeket ellepő tömegek jelenléte. Még akkor is, ha a dömping elsősorban a nyári, valamint a tavasz végi, ősz eleji hónapokban jelentkezik.

Azonban még ebben a pár hónapokban is okozhatnak akkora kárt – anyagi vagy akár szellemi értelemben –, amely később csak nagy nehézségek árán korrigálható.

A közelmúltban például német turistacsoport döntött le egy 150 éves szobrot egy észak-olaszországi villában. Egy dán nő motorozás közben villantott intim testrészt Balin. Egy lengyel férfi pedig a tiltás ellenére megpróbált megmászni egy maja templomot Mexikóban – sorolja a Bloomberg.

A kanári-szigeteki Fuerteventura egyik szállodájában a medence melletti napozóágyakért folytatott, igencsak kiélezett verseny fajult a tettlegességig. „Apu, gyere gyorsan, mert verik anyut” – üzentek a gyerekek apjuknak WhatsAppon keresztül, miután egy feldühödött brit turista az anyjuk lábára borított egy súlyos napágyat.

Nem is csoda ennek fényében, hogy gazdasági húzóerő ide vagy oda, egyre több város és ország vezetősége dönt amellett, hogy a korábbiaknál szigorúbb keretek közé szorítja a helyi turizmust.

Kiemelt magyar célpontok is bekeményítettek

Az Olaszország északi részén található festői Portofino az araszoló vagy éppen ácsorgó, esetleg parkoló turisták blokádját unta meg, az idei nyári szezonra pedig gondoskodtak is róla, hogy kiküszöböljék a problémát. Egy áprilisban elfogadott városi rendelet értelmében júniustól októberig reggel 6 és este 6 óra között a Piazzetta és a Molo Umberto I móló közötti szakaszon tilos akadályozni a forgalmat. Azok a turisták, akik ezt megszegik, akár 279 eurós (közel 108 ezer forintos) bírságra is számíthatnak.

Matteo Viacava polgármester hangsúlyozta, az új rendelet nem jelenti azt, hogy a látogatók ne sétálhatnának a továbbiakban is a vörös zónának kikiáltott területeken.

Nem az a cél, hogy a települést exkluzívvá tegyük, hanem éppen az, hogy mindenki élvezhesse Portofino szépségét

– nyilatkozta a helyi médiának.

Olaszországnak természetesen több más városban is meggyűlik a baja a turistákkal. Rómában például a Trevi-kút vize változott feketére májusban. Bár erről speciel éppen nem turisták tehettek, hét klímaaktivista festette feketére faszénnel, a fosszilis tüzelőanyagok állami támogatása ellen való tiltakozásképp. De a Colosseum falát is rendszeresen összefirkálják a turisták.

Nem meglepő tehát, hogy a szankciókat folyamatosan szigorítják, és jelenleg akár 60 ezer eurós pénzbírság és börtönbüntetés is kiszabható az ország történelmi műemlékeinek megrongálásáért. Ezt egy áprilisban elfogadott törvény teszi lehetővé.

A Horvátországba látogatóknak is jobban oda kell figyelniük arra, miként viselkednek nyaralásuk során. A hatóságok Splitben táblákat helyeztek el, hogy tájékoztassák a látogatókat a magatartási kódexről, egyben a látogatókat a 300 euróig (mintegy 116 ezer forintig) terjedő bírságra is figyelmeztetik.

Jelka Tepšić, Dubrovnik alpolgármestere pedig arról beszélt, emlékeztetni kell a turistákat arra, hogy az Unesco világörökségi helyszínén vannak. Ehhez pedig megfelelő viselkedés dukál, nem szabad például

a történelmi épületek lépcsőin ülve enni és inni,

a kizárólag gyalogosoknak fenntartott zónákon keresztül száguldozni kerékpárral vagy robogóval, vagy

kizárólag fürdőruhában sétálni a városban.

„Dubrovnik óvárosa nem diszkó. Az itt lakók nyugodt éjszakai pihenésre vágynak” – tette hozzá.

Ellenkampány és zajszennyezés

A nyaralók éjszakai bulizása Portugáliában is kiverte a biztosítékot. A zajszennyezés csökkentése érdekében ezért úgy döntött a kormány, hogy a népszerű strandokon a hangos zenelejátszást bírsággal sújtja. A büntetés 200 eurótól (77 376 forinttól) 36 ezer euróig (közel 14 millió forintig) közé eshet.

Görögországban nemrégiben jelentették be, hogy a turisztikai szempontból egyik leglátogatottabb helyszínen, az Akropoliszon időbeosztásos rendszert vezetnek be. Korlátozzák emellett az Akropolisz napi látogatói számát, a maximumot 20 000 főre lőtték be. Azok pedig, akik eljutnak a műemlékhez, csak meghatározott ideig gyönyörködhetnek benne.

Amszterdam a sétahajókat tiltotta ki a legnagyobb kikötőiből. Ezek ugyanis egyszerre túl sok turisták öntöttek a városra, amely túlságosan nagy megterhelést jelentett infrastrukturális szempontból.

A francia kormány pedig kampányt indított azzal a céllal, hogy a jól ismert francia úti célok felől kevésbé látogatott területei felé terelje az országba érkező turistákat.