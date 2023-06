A NEOM The Line egy 500 milliárd dolláros projekt, amelynek keretében egy futurisztikus megaváros épül Szaúd-Arábia északnyugati régiójában, vagyis a sivatagban jön létre, fejlett technológiával és fenntartható életmóddal. A jövő városa várhatóan 2025-re elkészül egy 10.230 négyzetmérföldes területen, amely 33-szorosa lesz New York City-nek. A NEOM az innováció és a technológia globális központja lesz, amely számos iparágra összpontosít, többek között az energiára, a biotechnológiára és a fejlett gyártásra. A fejlesztés több ezer munkahelyet teremt, lendületet adva Szaúd-Arábia és az egész világ gazdaságának, így a magyaroknak is új távlatokat nyit.