Az épület hivatalos neve MSG Sphere at the Venetian, ami a gazdájára, a velencei stílusú Venetian óriáskaszinóra utal, az MSG pedig a másik tulajdonosra, a New York-i Madison Square Gardenre. 2019-ben kezdték el építeni, majd a járvány miatt a projekt sokat csúszott, és kicsit drágább is lett az eredeti terveknél: 1,2 helyett 2,3 milliárd dollár.

Viva Las Vegas

Az épület a 112 méter magas, és a legszélesebb pontján 157 méteres, így a világ legnagyobb gömbölyded alakú szerkezeteként tartják számon. A tál alakú színház állítólag a világ legnagyobb felbontású, körbefutó LED-képernyőjét tartalmazza. A külsejét 1,2 millió jégkorong méretű LED-del szerelték fel, amelyek programozhatók. Az 54 ezer négyzetméteres LED-fal 360 fokos kivetítőként működhet Las Vegas kellős közepén.

A közönség érdeklődése egyre fokozódik az MSG Sphere iránt, ám a keddi főpróbát követően még csaknem három hónapig nem nyílik meg az épület a nagyközönség előtt, amikor egy U2 koncerttel vágják át hivatalosan is a szalagokat.

Nincs hozzá hasonló. Fényévekkel előrébb jár mindennél, ami odakint van

– mondta az épületről a U2 gitáros-billentyűse David Howell Evans, ismertebb nevén The Edge, miközben körbejárta a helyszínt egy nemrég készült Apple Music videóban.

Az épület magassága nagyjából 30 emeletnek felel meg, ám csupán kilenc szintre van osztva. Így a az 18600 ülőhelyes aréna impozáns beltérrel rendelkezik.

Itt elsősorban koncertek, gálák és sportesemények lesznek majd, a többi szintre pedig luxuslakosztályok és exkluzív klubok lesznek.