Az Egyesült Államok Járványügyi Hatóságának (CDC) kutatói arról számoltak be, hogy a Candida auris- (C. auris) fertőzések száma az elmúlt években drámaian megnőtt az országban. A szervezet 2019-ben „sürgős fenyegetésnek” minősítette a gombát, amely a megfertőzött emberek akár 60 százalékát is megöli − írta a The Sun információi alapján az Index.

A járvány gyorsan terjed az egészségügyi intézményekben, és jelentős kockázatot jelent az immunhiányos betegekre. A CDC adatai szerint 2021-ben 2377 megerősített klinikai esetet regisztráltak az Egyesült Államokban, ami 2017 óta több mint 1200 százalékos, igen jelentős növekedést jelent.

Eközben a gomba más kontinenseken is elkezdett terjedni. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint Európában megduplázódott a megbetegedések száma. A kormány adatai szerint 2013 és 2021 között Angliában 304 ember fertőződött meg a gyilkos kórokozóval. A fertőzések többsége kórházakban történt.

A leggyakoribb gombaellenes gyógyszerekkel szembeni rezisztenciája miatt az orvosok számára kihívást jelent a kezelése, és a tudósok úgy vélik, hogy az éghajlatváltozás is hozzájárulhatott a C. auris hirtelen megjelenéséhez és terjedéséhez.

A gombát először 2009-ben azonosították egy japán betegnél, és a szakértők idén arra figyelmeztettek, hogy a fertőzés már elkezdett végigsöpörni az egész világon.